Na stoperovi po boku kapitána Srubka odvedl spolehlivý výkon. Zlínského útočníka Chwaszcze nepustil do šance, dirigoval mladší spoluhráče a v závěru přidal bonus v podobě vyrovnávacího gólu. Obránce Michal Suchý, který se do Slovácka vrátil z Líšně oklikou přes Senici, zařídil třetiligovému celku z Uherského Hradiště bod v derby, když v poslední minutě pohotovou dorážkou srovnal na 1:1.

Stoper Slovácka Michal Suchý odmítl Třinec a pomáhá juniorce ve třetí lize. | Foto: Deník / Libor Kopl

„My jsme to ke konci zjednodušili hru, tak jsme šel nahoru. Byl tam centr ze strany a propadnutý míč na zadní tyč. Pak se to nějak poodráželo a vrátilo ke mně. Před sebou jsem měl prázdnou branku, tak jsme se soustředil, ať to trefím, naštěstí to tam padlo,“ popsal gólový okamžik z konce nedělního střetnutí šťastný střelec.