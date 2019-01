/ROZHOVOR/ Po podzimní části divize B patří Tatranu Rakovník v tabulce s devíti body poslední šestnácté příčka tabulky. Méně bodů žádný jiný tým v českých divizích nemá.

Jsou poslední. Fotbalisté Tatranu Rakovník (v zeleném) jsou v polovině divizní sezony na šestnácté příčce, v podzimní části nasbírali pouhých devět bodů. | Foto: Antonín Vydra

Po šesti porážkách v úvodních šesti kolech převzal tým po Pavlu Koutenském nový trenér Radek Polášek, bývalý kanonýr Tatranu a momentálně nejlepší střelec rakovnického okresního přeboru.

Po nepovedeném startu týmu do soutěže přišla nabídka od vedení Tatranu převzít mužstvo jako hlavní trenér. Jak těžké bylo rozhodování?

Na Tatranu jsem působil jako hráč i jako asistent trenéra Mareše a prožil zde krásná léta. I přesto, že na tom tým nebyl dobře a hodně lidí mě odrazovalo, tak jsem se rozhodl pomoci a jít do toho. Vedení Tatranu nebyla situace lhostejná a cítil jsem jeho podporu, tak jsem po dvou dnech rozmýšlení na nabídku kývl. Fotbal hraji celý život a tohle je další část fotbalového života.

Jaké jste měl informace o mužstvu? Co složení týmu?

Několik zápasů jsem od doby ukončení působení v roli asistenta Pavla Mareše viděl na internetu, řadu hráčů znám osobně ještě z dob, kdy jsem zde hrál, či asistoval Pavlu Marešovi, a tak jsem nešel do úplného neznáma. Bohužel kádr je velice úzký. Navíc nám dlouhodobě vypadli Novák s Veckou a my dohrávali druhou část podzimu v pouhých dvanácti lidech. Věřím, že s oběma jmenovanými bychom měli o pár bodů víc.

Můžete zhodnotit podzimní část?

Když jsem tým přebíral, slýchal jsem, že skončíme podzim bodově na nule, máme jich devět. Měl jsem představu o dvouciferném počtu, a tak říkám upřímně, že nejsem spokojený, protože více bodů bylo v našich možnostech, neboť některé části zápasů jsme odehráli dobře. Bohužel na tom jsme nejhůře s inkasovanými brankami, ale odečtu-li zápasy s Brandýsem (1:6) a Hostouní (1:5), tak by to nebylo až tak špatné. Navíc v Hostouni jsme dlouho sahali po bodech a branky inkasovali až v závěru, kdy jsem zariskoval a vše vsadil na útok se snahou vyrovnat. Lépe jsme na tom se vstřelenými brankami, kde jsme na tom podobně jako drtivá většina týmů.

Panuje s některými zápasy spokojenost? A naopak, které zápasy zamrzely?

Jak jsem již řekl, třeba v Hostouni jsme prohráli 1:5, byť jsme hráli velice dobře a domácí trenér i diváci se divili, že jsme poslední. Povedl se nám zápas s Mostem, kde jsme velmi brzy prohrávali 0:2 a nakonec nastříleli pět branek a vyhráli. Kvalitní zápas jsme odehráli i proti bývalými ligovými hráči nabitým Zbuzanům. Naopak zamrzí duely s Ostrou, kde bylo vlastně po dvanácti minutách po zápase a s Libiší, kde jsme dlouho vedli, v závěru zbytečně dvakrát inkasovali a přišli o body. Bohužel zrovna v tomto utkání se citelně projevila chybějící zkušenost a absence Nováka s Veckou.

Co tréninková účast? Jste spokojený?

Když jsem tým přebíral, nacházel se kondičně ve slušném stavu. Hráči, ač si byli víceméně při úzkém kádru jistí, že budou hrát, tak chodili na tréninky ve skoro kompletním složení a dřeli. To se během zápasů projevilo, protože nás žádný soupeř nepřehrál fyzicky.

Jaké jsou slabiny týmu?

Už jsem mluvil o úzkém kádru. Když jsem tým převzal, tak řada hráčů hrála na postech, na který nejsou zvyklí, v určitých momentech nevěděli co hrát a tým hrál na náhodu. Musíme zapracovat na herních samozřejmostech a dostat je do hráčů. Další slabinou je produktivita, protože i v zápasech, kdy se nám nedařilo herně, jsme si dokázali vypracovat vyložené šance, ale neproměňovali je. V divizi jsou týmy vyrovnané a zápasy se rozhodují ve vápnech. Pokud se nám podaří dostat se na poloviční úspěšnost proměňování vyložených šancí, pak se posuneme výsledkově i v tabulce do jiných míst. Co je platné, že hrajete v poli velice dobře, když nedáváte góly…

Máte pro některé hráče pochvalu, či naopak?

Chtěl bych ocenit tým jako celek, hlavně proto, že to nevzdal. Jednotlivě nikoho. Jde o kolektivní sport, je jedno, kdo dává góly. Tohle zhodnotíme po sezoně. Jde o to, aby nás všechny fotbal bavil a vyhrávalo se.

Jaká je spolupráce s trenérem B týmu a staršího dorostu Václavem Eckem?

Tak ta je na solidní úrovni, chceme ji i nadále zlepšovat. Máme na fotbal podobný pohled a během podzimu jsme spolu řešili mnoho věcí. Do zimní přípravy bych chtěl zapojit některé hráče z rezervy i dorostu.

Co zimní příprava?

Začneme v pátek 11. ledna a bude hodně náročná, ale musí hráče bavit. Následuje soustředění v Abertamech (zde přípravné utkání s Karlovými Vary). Poté třikrát týdně v místním prostředí, proložené přípravnými zápasy s Dobříší, Spartakem Příbram, ČLU Beroun, Kralovicemi, Duklou Praha U19 a Přední Kopaninou.

Závěrem – jaké jsou cíle pro jaro?

Vzhledem ke kvalitě a kvantitě hráčského kádru zkusíme dát týmu vlastní herní tvář a natrénovat dva různé herní systémy. Ne všichni soupeři hrají stejný fotbal a proto potřebujeme být připraveni na více variant. Doufám, že plány zrealizujeme s početnějším kádrem. Byť je záchrana dost vzdálená, vůbec není nereálná. Pokud se nám podaří kvalitně posílit, máme naději a budeme se o ni do konce rvát. Proč by to nemohlo vyjít, když to všichni vezmeme vážně…

Miloslav Doležal