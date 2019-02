Pouhých třináct branek ve dvanácti utkáních vstřelili znojemští fotbalisté v aktuálním ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Není se co divit, že Jihomoravanům před nedělním utkáním s Táborskem patří až dvanáctá příčka tabulky. Bilanci nevylepšuje ani někdejší nejlepší kanonýr nejvyšší soutěže a bývalý reprezentant Michal Ordoš, který se od letního příchodu trefil jen v prvním duelu. „Jednoznačně je obrovský problém ofenziva,“ přiznává pětatřicetiletý útočník.

Čím si slabou produktivitu vysvětlujete?

Nejvíc mě zaráží, že nemáme ani šance. Teď jsme si s klukama pár věcí řekli, samozřejmě jsme se trošku pohádali. Když jsem si to v hlavě sumarizoval, řekl jsem jim, že za šest kol jsem neměl gólovku. Kdybych všechno spálil, můžou mi nadávat, ale nemám z čeho.

V posledních dvou kolech jste doma podlehli Brnu 0:1 a Pardubicím 0:4. Za to nemohla jen slabá ofenziva…

Brno hrálo velmi kvalitně, nepustilo nás do ničeho. S Pardubicemi to byla kočka a myš, vysvlékly nás úplně do naha. Dostali jsme zrovna dva silné celky, ale bodovat se určitě dalo. Měli jsme věci, které šly dotáhnout do koncovky, jenže poslední dotek nám nevyjde, předfinální fáze se nedaří. Nedostaneme do šestnáctky centr na nabíhající hráče, to nás sráží.

Přišli jste při debatě na příčinu?

Řešili jsme tenhle týden s trenérem, že začínáme být přátelákové mužstvo. Jak o nic nejde, hrajeme velmi dobře, když to máme potvrdit v lize, je to špatné.

Vázne hra záložní řady?

Za prvé se zápasy absolutně nepovedly mně. Mám být jeden ze stěžejních hráčů v ofenzivě, jenže jsem úplně vybouchl. Není mi dvacet let, abych si něco vymýšlel. Vím, kdy hraju špatně a dokážu si to přiznat. Velký díl viny spočívá v mé momentální formě, můžu vzít na sebe, že jsem mančaftu nepomohl. Druhá věc je, že nemůžeme doma vyhrávat 5:4. Jenže pokud se nedaří vám, nikdo vás nezastoupí. Pokud se nevede mně, těžko se hledá někdo, kdo hru zvedne, ale to mě neomlouvá.

Pilovali jste útočnou hru v tréninku?

Samozřejmě jsme se celý týden zaměřovali na dohrávaní akcí, situace tři na dva, abychom měli automatizmy v tandemu. Jenže v zápase to nezvládneme v hlavě. Balon nám odskočí nebo se hráč nad míčem třepe, neví, co má dělat, protože znervózní. Psychika dělá strašně moc.

Může ofenzivu zlepšit anglický útočník Jordan Brown, který poprvé nastoupil proti Pardubicím?

V tréninku vypadá velmi dobře, ale to celý mančaft. Má velice kvalitní koncovku, jenže přichází zase ale… Musíme mu to nachystat, dostat ho do šance. Myslím, že nebude mít problém ji proměnit, ale musí mít z čeho.

Musíte v neděli nutně bodovat na hřišti posledního Táborska?

Neřekl bych nutně, ale potřebujeme tam určitě bodovat. Nechci shazovat Táborsko, že je poslední. Druhá liga je tak vyrovnaná, že poslední může porazit kohokoli.