„Prvostupňové vynesené tresty se Sportovně technické komisi stejně jako mě zdály nepřiměřené. Zvláště ve světle nadcházející půlroční přestávky,“ poznamenal Stanislav Volek, předseda Okresního fotbalového svazu Vsetín, který se na základě odvolání celou situací v zápasu 12. kola okresního přeboru mezi Hutiskem-Solanec a Zubřím zabýval.

Emotivní a třaskavý duel v Hutisku vygradoval až v samotném závěru. V době, kdy utkání směřovalo k remíze a dělbě bodů, vstřelili favorizovaní hosté čtvrtou branku. Mladý sudí Jakub Orság ale gól kvůli údajné ruce neuznal. Následně byl za vulgární kritiku teprve 19letého arbitra vyloučen domácí Pavel Michut. Vzápětí přiběhl hostující Jakub Borák a začal sudího tahat za dres, poté Orság utkání ukončil, přičemž si musel vyslechnout celou řadu urážlivých a vulgárních slov. Následovala strkanice a další série urážek.

„Něco podobného nepatří na fotbalový pažit, především sudí musíme chránit. Proto jsme sáhli ke zpřísnění trestů,“ potvrdil Volek.

Nejpřísnější trest pro hlavního aktéra 41letého Petra Berku ze Zubří, který má stopku do 16. ledna roku 2023, tedy více než rok, byl zachován. „V případě třicátníků Jakuba Boráka a Jiřího Raždíka byl trest upraven a prodloužen o faktickou zimní přestávku – necelé tři měsíce. Oba si tak na jaře nezahrají,“ upřesnil nejzásadnější změny předseda OFS Vsetín.

K již osmi tisícům korunám pokuty pro Zubří, které bylo označeno hlavním viníkem nedohraného duelu, sáhl odvolací okresní orgán – výkonný výbor OFS – k navýšení pokut. „Oba kluby navíc zaplatí po pěti tisících korunách za nesportovní chování svých fanoušků a jiných osob,“ vysvětlil Volek, který s kolegy ve čtvrtek jednal dlouhé čtyři hodiny. „Nebylo to snadné.“

Zda se viníci, kluby, odvolají, zatím není jasné. Pokud tak učiní, celou kauzu již bude řešit Odvolací a revizní komise FAČR v Praze.

„Každý má právo na odvolání. Jestli jsou ale postižené strany soudné, tak by měly trest přijmout. To, co v závěru podzimu v Hutisku předvedli, je z mého pohledu za hranou, nepatří na jakoukoli úroveň fotbalu, jakéhokoliv sportu!“ hřímá předseda OFS Vsetín. „Musíme chránit rozhodčí, kterých je už nyní velmi málo. V opačném případě může nastat situace, kdy nebude mít fotbalové zápasy kdo soudcovat. A bez toho se hrát fotbal nedá. Už opravdu nikdy nechci řešit podobné excesy,“ dodal Stanislav Volek.