Honzo, Zákupům jste dal čtyři góly. Dával jste něco do klubové kasy?

Do klubové kasy jsem nic nedal, ale na začátku druhého poločasu mě hecnul kamarád z týmu soupeře, že pokud jim dám hattrick, tak mi koupí dvě klobásy. Asi mě to to dodalo větší motivaci a dal jsem čtyři góly (smích). Klobásy bohužel nebyly, tak mi koupil deset piv, které jsem si dal po zápase se svým týmem

Který z těch čtyř gólů byl nejhezčí?

Nejhezčí gól ani tak ne, jako spíše důležitý. To byl pro mě hned ten první, co jsem vstřelil, když jsem šel sám na bránu a šanci proměnil. Myslím si, že týmu ten gól na začátku druhého poločasu pomohl a začali jsme na hřišti ještě více dominovat a soupeře přehrávat.

Aktuálně je Žandov na sedmém místě. Jaké máte ambice?

Na začátku sezóny jsme chtěli hrát na špičce tabulky Moc se nám to nedaří, to mě docela mrzí. Ale věřím, že po zimní přípravě tým posílí a na špičku tabulky se dotáhneme.

Máte na kontě 12 branek. Sledujete tabulku střelců?

Na tabulku občas kouknu, ale na tom, kolik mám vstřelených branek, nezáleží. Záleží jen na tom, abychom vyhrávali jako tým. Ať už mou zásluhou nebo zásluhou někoho jiného v našem týmu.



Můžete krátce přiblížit vaší dosavadní fotbalovou kariéru?

Jako žáček jsem hrál za Žandov, Horní Polici, Velkou Bukovinu a Českou Lípu. V Žandově jsem zůstal, jelikož jsme vykopali B. třídu a tak nebyl důvod odcházet.



Kdy jste vůbec začal s fotbalem? Vzpomenete na první tréninky?

S fotbalem jsem začal již od malička a to právě v Žandově, kam mě doprovázel a podporoval můj otec. Na první tréninky si už nevzpomínám (smích).

Jaká je podle vás úroveň okresního přeboru?

Myslím si, že se úroveň postupně zvyšuje, jelikož starší a zkušenější hráče doplňují mladší hráči, kteří jsou draví a chtějí vyhrávat a ukázat se i v nižších soutěžích.



Co Žandov, jak se vám v místním klubu líbí?

Žandov je mé rodné město, takže jsem rád, že tu mohu hrát jak pro klub, tak pro fanoušky co nám chodí fandit. Zázemí tu máme dobré, hlavně musím vyzdvihnout naše hřiště, je opravdu skvělé. S partou je to tu trochu těžší. Po zápase byla dříve plná hospoda hráčů, že ani nebyla možnost si sednout. Nyní už to tak není, což mě mrzí. Partě tak chybí pořádné stmelení.

Máte nějaké fotbalové sny a cíle?

Samozřejmě bych rád vykopal se Žandovem zpátky I. B. třídu. Dále bych se chtěl vyhnout dalším zraněním, abych mohl s týmem odehrát co nejvíce zápasů. Nad hraním v jiném týmu jsem zatím moc nepřemýšlel, ale uvidíme, jak se bude situace v Žandově v budoucnu dále vyvíjet.



Prozradíte čtenářům co vás ještě baví a čím se živíte?

Baví mě jakýkoliv sport, především fotbal a cvičení. Pracuji jako státní policista, zaměstnání je mým koníčkem.

Fotbal vám přinesl jistě hodně kuriózních situacích. Vzpomenete na nějakou?

Jako první mě napadá náš komický zápas s Vratislavicemi, kdy jsme ještě v 85. minutě vedli 2:0 a nakonec prohráli 2:4. Na to snad nikdy nezapomenu (smích).