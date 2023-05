V létě uspěl, pro někoho nečekaně, na zkoušce v Brně. Fotbalista Denis Granečný se navíc hned začlenil do základní sestavy a z osobního hlediska si angažmá ve Zbrojovce užívá.

Denis Granečný v brněnském dresu. | Foto: Petr Nečas

Nastoupil od první minuty ve většině ze 27 utkání FORTUNA:LIGY, do nichž v sezoně zasáhl. „Když jsem přicházel, ani v nejhezčím snu jsem netušil, že budu skoro v každém zápase v základu. Takovou minutáž jsem v životě neměl a jsem za to moc rád. Fakt jsem tady spokojený,“ řekl Granečný.

Jenže z týmového hlediska může mít jeho fotbalová pohádka trpký konec. Nováček soutěže hraje skupinu o záchranu, do níž vstupuje ze čtrnácté barážové pozice. „Nejsme jasný sestupující, musíme myslet pozitivně, prostě se odrazit od poctivé práce a co nejdřív sbírat body,“ burcoval čtyřiadvacetiletý zadák.

Nadstavbu zahájí brněnský celek v sobotu od tří hodin odpoledne v Ostravě, odkud Granečný pochází. V Baníku začínal ve čtyřech letech. „Samozřejmě pro mě ten zápas pořád hodně znamená, vyrostl jsem tam, byl jsem tam dvacet let, pořád jsem Ostravák. Myslím, že do konce života pro mě bude mít zápas s Baníkem jiný význam,“ přiznal levonohý fotbalista.

V tomto prvoligovém ročníku Zbrojovka v obou utkáních Baník porazila shodně 2:1. Jenže Ostrava má ve skupině o záchranu na druhé příčce čtyřbodový náskok na čtvrté Brno. „V nadstavbě se vše maže, všichni tam jdou od nuly. S Baníkem jsme dvakrát vyhráli, může to hrát roli, protože víme, že se nám proti němu tuhle sezonu daří, ale je to jiná soutěž než doteď. Jde o bytí a nebytí,“ prohlásil Granečný.

Uvědomuje si, že Baník po poslední výhře 4:1 v Olomouci má i psychickou výhodu před Zbrojovkou, která ve třicátém kole prohrála na Slovácku 0:1. „Baník určitě zvládl zápasy před koncem lépe, nám se moc nepovedly. Nechtěli jsme se dostat do takové situace, bohužel v ní jsme a dostali jsme se tam sami, taky se z ní sami můžeme dostat,“ řekl fotbalista, který před příchodem na jih Moravy okusil angažmá v nizozemském Emmenu a maďarském Mezőkövesdu.

Hattrickem se proti Olomouci blýskl nejlepší ostravský střelec Muhamed Tijani, který v sezoně skóroval osmkrát. „Začalo mu to tam padat. Viděl jsem rozhovor s trenérem, který o něm řekl, že zhubl, víc běhá, asi se mu všechno vyplácí. Už proti nám měl pár gólovek, které nedal, myslím, že v současné formě by je asi proměnil. Na něho si musíme dát pozor, ale to na víc hráčů. Baník má kvalitu a teď chytili dobrou formu,“ upozornil Granečný.

Brněnský zadák věří, že Zbrojovka pod sebe může dostat přinejmenším Teplice, které mají jen o bod víc. „Hrajeme u nich a pořád je to zápas, který může skončit jakkoli, můžeme vyhrát, remizovat. Pokusíme se vyhnout barážovým příčkám. Pro nás bude hlavní co nejdřív sbírat body a bylo by super, kdybychom to nastartovali už na Baníku,“ přál si Granečný.

V Brně si zvyká na nového trenéra Martina Haška, který v půlce dubna nahradil odvolaného Richarda Dostálka. Hašek se snaží o odlehčení napjaté atmosféry. „Když přišel, řekl nám, jak jsme na tom, co máme zlepšit, zaměřili jsme se pod ním na obranu. Měli jsme sezení a určitě napětí zlehčuje, snaží se nás dostat do pohody. Ví, že máme určitou kvalitu, jinak bychom nebyli po podzimu, kde jsme byli, jen to na nás teď dolehlo. Musíme začít zase odznova pracovat tak jako na podzim,“ popsal Granečný.

Na jih Moravy přicházel s vizitkou křídelního hráče, ale uplatnění našel na levém kraji obrany a pozice mu vyhovuje. „Vím, že do obrany nejsem ten nejlepší, ale cítím se na beku líp, hraje se mi lépe jako obránci, když mám před sebou celé hřiště a můžu se podívat, kam mám běžet,“ doplnil.