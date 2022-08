Také v sobotním domácím utkání, v němž Brno od čtyř hodin odpoledne přivítá Mladou Boleslav, se tak vedle sebe vzadu patrně postaví Matěj Hrabina, Jakub Šural, Lukáš Endl a Denis Granečný. „Je to super, naše obranná čtyřka drží celkem dobře a doufám, že to bude pokračovat,“ rozplývá se nejmladší člen defenzivy Endl.

Jistotu měl zadním řadám dodávat Jan Štěrba, jenže ho před úvodním utkáním vyřadilo svalové zranění a šanci dostal Endl. „Jsem moc rád, že mě trenéři postavili a že se daří. Takový začátek sezony jsme si představovali a doufali, že to vyjde. Čtyři body jsou krásné,“ lebedí si devatenáctiletý stoper.

Zbrojovka nemá tým, který by měl hrát o padáka, tvrdí posila Souček

Při remíze 2:2 se Slováckem i při výhře 2:0 v Olomouci Endl předvedl spolehlivé výkony. „Víme, co je v Endlíkovi. Samozřejmě jsme stoperskou dvojici skládali trochu na zkušenosti, ale Štěrbis nám z toho vypadl a Endlík se v přípravě jevil velmi dobře. Příležitost by dostal i tak, ale nechtěli jsme udělat chybu jako dřív, že jsme ho hodili moc brzy do základní sestavy, což pak odnesl po neúspěšných výsledcích. Byli jsme trochu opatrní,“ líčí brněnský trenér Richard Dostálek.

Endl v loňském druholigovém ročníku patřil do základní sestavy na podzim, ovšem na jaře už se do ní vešel pouze pětkrát. V nové sezoně se tam klenot brněnské budoucnosti ocitl zase zpátky. „V přípravných zápasech jsem dostával prostor a myslím, že jsem tam asi nabral sebevědomí,“ přemítá.

Český mládežnický reprezentant, který okusil nejvyšší soutěž poprvé před dvěma lety, také prošel vnitřní změnou, za což vděčí i pohovorům s trenéry. „Prostě jsem si pomalu urovnal v hlavě, jak to chci mít nastavené, začal jsem se víc soustředit na přihrávky a podobně. Jsem jenom rád, že to tak vychází,“ objasňuje Endl.

Stoperskou dvojici pevně řídí šestadvacetiletý Jakub Šural. „Šury by měl být lídr týmu, je tady přece jen nejdelší dobu ze všech hráčů a je to Brňák, Zbrojovku má v srdci. Kdy jindy než teď by měl mít lídrovskou roli,“ upozorňuje kouč Dostálek.

Šural má v popisu práce dirigování Endla i ostatních spoluhráčů, nadějný mladík mu naslouchá. „Snažím se poslouchat Šuryho, má už něco odehráno a víc mluví na hřišti, pomalu se od něho učím. Už jsem si na něho zvykl a hraje se mi s ním velmi dobře,“ potvrzuje Endl.

Jeho 191 centimetrů vysoká postava ho jasně předurčuje ke vzdušným soubojům. „Domlouváme se, že budu víc chodit do hlaviček a on mě zajišťuje, ale v zápase je to tak rychlé, že buď tam jde Šury, nebo já. Je to jedno,“ usmívá se zadák.

OSTATNÍ ČEKAJÍ

Přestože zranění Štěrby není vážné, Zbrojovka stále vede jednání o posílení stoperského postu. Na šanci zatím čeká Jan Hlavica. „V tento moment je v perfektní formě, protože jak trénuje on, tak trénuje méně hráčů. Je připravený naskočit do zápasu a pokud se něco stane, příležitost dostane, protože na tréninku jede úplně skvěle,“ oceňuje jeho přístup Dostálek.

Na příležitost ovšem čekají také krajní obránci Róbert Matejov a Josef Divíšek, které Zbrojovka přivedla jako první v letním přestupním období. Slovenský matador dosud nenastoupil, Divíšek si připsal dvě minuty proti Slovácku. „Roba s Pepou jsme dávali do přípravných zápasů hlavně z toho důvodu, že jsme je neměli tolik nasledované. Věděli jsme o jejich kvalitě, ale přímý kontakt, až je máte v mužstvu, je úplně něco jiného. Oba jsou to velmi dobří ligoví hráči,“ sděluje Dostálek.

Na pravém kraji obrany zatím dostává přednost Hrabina, nalevo si vybojoval stálé místo z původní zkoušky Granečný. „Do prvního zápasu jsme se rozhodli pro jinou sestavu z taktických důvodů směrem k soupeři. Slovácko i Olomouc mají na krajích rychlonohé práče, a to přece jen není úplně nejsilnější doména těch dvou. Pak je na hráčích, jak příležitost chytnou,“ vysvětluje trenér, proč Matejov s Divíškem usedli na lavičce.

Jejich chvíle podle kouče určitě přijde. „Robo i Pepa do sestavy naskočí, jen nevím, jestli to bude v nejbližší době. Cepujeme je v tréninku, aby byli připravení a nenastala situace, že nemáme po kom sáhnout a budeme přehazovat hráče z pozice na pozici. Teď máme zdvojené posty, kdokoli vypadne z hráčů pro zranění, karty nebo nemoc je nahraditelný,“ těší brněnského stratéga.

Sbohem, kapitáne. Václavíček pomohl k titulu, udivoval skluzy i skromností

Třiadvacetiletý Granečný a o šest let starší Hrabina je ovšem zatím na trávník pustit nehodlají. „Když Mates přišel před rokem z Opavy, měl u nás možná malinko slabší rozjezd, ale na jaře se ukázal jako velmi dobrý hráč. To znamená, že kvalita v něm je. Teď dostal příležitost a chytl ji. Víme, že nám v druholigové sezoně odehrál zápas na pozici stopera, takže i tuhle alternativu máme a zase záleží na hráčích, jak dlouho se v sestavě udrží,“ podotýká Dostálek.

Další boj o body i místo v týmu přijde na řadu v sobotu proti Mladé Boleslavi.