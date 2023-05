Přišel do Zbrojovky, aby brněnské fotbalisty zachránil ve FORTUNA:LIZE. V neděli od pěti hodin odpoledne čeká trenéra Martina Haška a jeho svěřence domácí duel se Zlínem, po kterém může být jasno, jak jeho mise dopadla. V případě remízy nebo prohry Zbrojovka sestoupí. Pokud vyhraje, dostane brněnský celek šanci na záchranu ještě v barážovém dvojutkání. „Necítím nějakou výraznou nervozitu nebo větší tlak než v jiných zápasech,“ říká třiapadesátiletý Hašek.

Martin Hašek. | Foto: Petr Nečas

Musíte hrát na výhru, co to znamená pro taktiku do utkání?

V podstatě je to zjednodušení, jednoznačně se hraje na výhru, odpadá takový kalkul, že bod je dobrý, jak to ve fotbale bývá. Prostě je to dané a jednoduché, samozřejmě to neznamená, že by od první minuty mužstvo mělo bláznit, přece jen myslím, že to je pro hlavu a přemýšlení hráčů poměrně významné zjednodušení.

Bude to odpovídat sestavě, že nasadíte ofenzivní typy?

No, sestava by měla být vždycky nějak vyvážená, že hraješ na výhru, neznamená, že dáš deset ofenzivních typů. Je pravda, že nikdo by nám neměl stát pro karty, máme venku jen hráče, kteří jsou ze hry ze zdravotních důvodů, nicméně oproti zápasu v Teplicích nám nikdo další nevypadl. Tam nám naskočil nově po třízápasové distanci Souček, má už v nohách zápas, to je dobře. Poslali jsme do hry Ševčíka, který měl předtím poškozené rameno, taky se připravoval na maturitu v den zápasu, autem ho přivezli pět minut před začátkem. Naskočil, ozkoušel si, že rameno ho neomezuje v tom, aby hrál, to je pozitivní. Většinou jsem byl zvyklý, že se někdo zranil, onemocněl, takže oproti poslednímu zápasu je to spíš do plusu.

Odmaturoval Michal Ševčík?

Úspěšně. Mělo by to částečně způsobit, že hlava bude čistší, i když mladým klukům se často v hlavě honí všechno možné. Bude se tam snad honit o maturitu míň. (úsměv)

V čem vidíte vaši výhodu v tomto utkání, v domácím prostředí?

Určitě. Jsem přesvědčený, že to ve fotbale platí. Samozřejmě jsou období, kdy některé týmy dělají na venkovních hřištích víc bodů než doma, dokonce Zbrojovka na podzim mezi ně patřila, ale myslím, že co jsem tady, cítím z mužstva větší sílu v domácím prostředí, aspoň blízkost bodů tady byla na vyšším levelu než ve venkovních zápasech. Byť poslední dva byly z naší strany podle mě povedené, sice nevyjádřeno bodově, ale byl tam progres oproti zápasům předtím.

Jaké máte poznatky o Zlínu, který začal bodovat?

Zlín udělal ve skupině sedm bodů, my zatím jeden, takže určitě z hlediska bodů je v nějaké křivce progresu oproti tomu, jak to měl předtím. Myslím, že i my jsme v progresu, ale řekněme jenom v organizaci a úrovni hry. Bodové zisky tomu nenapovídají, ale myslím, že obě mužstva jsou na tom maličko líp, než byla. Teď se potkají v přímém souboji a jsem přesvědčený, že domácí prostředí je výhoda.

Zlín těžil z toho, že neměl kam uhnout, musel bodovat, teď se to přesouvá na vás…

Kdybych řekl, že nemáme co ztratit, není to pravda. Máme co ztratit stejně jako Zlín. Samozřejmě to vstoupí do hlav hráčů, nebo už to tam je, samozřejmě jak jejich, tak našich. Ten, kdo se s tím vypořádá líp, tak má lepší předpoklad pro to, aby ten zápas zvládl, ale není to vše. Hlava je předpoklad, aby se podal výkon, hráči však musejí podat nějaký běžecký výkon, technicko-taktický. Výsledek se skládá ze spousty drobných detailů, malých střípků. Nikdy nevíš, který okamžik rozhodne, vyhraný nebo prohraný souboj, naběhnutí, nenabráni protihráče, střela, protože rozhodují maličkosti.

Pomohlo vám, že jste ve středu v Teplicích remizovali 1:1 a po nějaké době aspoň bodovali?

Určitě nám zvedly náladu poslední výkony, druhý poločas s Pardubicemi jsme tady hráli v podstatě na jednu branku, sice jsme nedali dvě penalty, mělo se to přetavit v zisk. V Jablonci to byl podle mě zápas, který jsme jednoznačně měli vyhrát, z 0:1 otočit na 2:1, 3:1. Otáčel jsem spoustu zápasů jako hráč i trenér, ale nebylo to nikdy, že jsme měli deset šancí na otočení, ze tří šancí jsme dali dva góly a vyhráli 2:1 nebo ze čtyř jsme dali tři a otočili z 0:2 na 3:2, ale v Jablonci jsme měli šancí, že jsme ten zápas mohli otočit dvakrát a neotočili. Samozřejmě si musíš uvědomit, že tam jsou určitá kvalita a síla, byť nepřijde výsledek.

Výsledky by potvrdily vzrůstající výkony…

Kdyby to bylo dohromady s výsledkem, byl by ten impulz mnohem silnější, v Teplicích přišel aspoň bod, i když tam to vnímám, že jsme 1:0 vedli a měli jsme navýšit na 2:0, ne si nechat vyrovnat. Teplice měly střelu z pětadvaceti metrů a pak jednu do boční sítě, jinak v podstatě neměly nic, to znamená, že jsme dobře bránili, ale zase se to přetavilo jen v bod. Kdo chce, si tam určitou oporu, pozitiva může najít, progres tam prostě je v posledních třech zápasech, ale mnohem výraznější by byl podložený bodovými zisky. To bychom zase nevedli tento rozhovor, jak ho vedeme, měli bychom jiné body a bylo by to celé jinak.

Jak moc bude zápas o Jakubu Řezníčkovi?

Tak bych to nechtěl štelovat, že to je o něm, samozřejmě když máš nejlepšího ligového střelce ve svém kádru, tak by se hodilo, kdyby udeřil. Už nějakou dobu neudeřil.

Když bude penalta, půjde na ni?

Když bude penalta, určitě se dozvíte, kdo ji bude kopat. Poznáte to podle toho, kdo si postaví míč. (smích)

Budete zasahovat do toho, kdo bude kopat?

Určitě se nějakým způsobem domluvíme před zápasem a střelci budou určení v nějakém pořadí, většinou to tak bývá, ale zasahuje do toho momentální rozpoložení hráčů, nevíš, kdo dostal předtím loktem, jestli hráč dostal křeče do nohou a bojí se, že se rozběhne a dostane ji. Možná to až nafukuju, ale prostě i to tam vstupuje. Určené to bude, rozhoduje momentální situace a rozpoložení hráčů.

Budete hráče před utkáním burcovat, nebo spíš uklidňovat?

Asi nějak obojí podle toho, jak budou vypadat, to musíš poznat. Myslím, že z hlediska motivace a upozorňování, jak moc je utkání důležité, asi nebude potřeba moc mluvit. Jsem přesvědčený, že hráči to vědí, spíš by to na ně mohlo dolehnout ve smyslu, aby je to nezalehlo, nezadusilo. Takže spíš bude třeba opak, trochu možná sejmout tíhu zodpovědnosti tak, aby mohli hrát uvolněně a nehráli pod nějakou mentální křečí, tíhou okamžiku.

Když jste přišel, říkal jste, že chcete trénovat s radostí. Dá se to v takovém zápase, nebo je to boj o přežití?

Samozřejmě to úplně spolu nekoresponduje, asi není ten správný okamžik v takovém zápase mluvit o velké uvolněnosti a radosti ze hry. Budu rád, když ty prvky vidět budou, ale z logiky věci je potřeba nejprve zachovat soutěž pro Zbrojovku, pak se na radost naladit v průběhu letní přípravy.

Řeknu to natvrdo. Pokud by Zbrojovka nevyhrála ani jeden duel v nadstavbě, nejvyšší soutěž si nezaslouží. Co myslíte?

Asi s vámi v podstatě musím souhlasit. Když to zvládneme, máme šanci zachovat pro Zbrojovku nejvyšší soutěž, ještě je baráž. Bude potřeba si určitě zanalyzovat, proč tady taková situace je, proč tady takový rozhovor vedeme před zápasem, na závěr analýzy pak musíme podniknout nějaké kroky. Pokud bychom ten zápas nezvládli, prostě a jednoduše bychom zaslouženě v soutěže nebyli, pak je zase potřeba to zanalyzovat a přijmout nějaká opatření, aby se to neopakovalo. Nejde jen o to postoupit, ale taky být na soutěž připravený po všech stránkách.

Postupy a sestupy se tu opakují….

Teď mluvím obecně, ne o Zbrojovce. Fotbalový klub je velká organizace a je třeba, aby fungovala komplexně a pořád, ne chvíli jo, chvíli ne. Kdyby vždycky po postupech měl nastupovat sestup, tak organizace by někde nebyla silná. Asi velkou sílu teď neukazujeme, ale pořád to máme ve svých rukou, máme možnost zachovat soutěž a pak třeba pracovat na těch bebíčkách a odstranit je.

Hrajete také o sebe?

Byl jsem půl roku bez práce, teď jsem dostal práci tady. Když uspěju, tak asi dobré, že jo, když neuspěju, tak je to pro mě samozřejmě dost složitá situace na trhu trenérů, takže se to dá asi k tomu přirovnat.