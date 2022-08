Favorit je jasný. Hráči Jindřicha Trpišovského vyhráli tři z posledních čtyř ročníků FORTUNA:LIGY, ohromili i svými výkony v pohárové Evropě. Jenže Zbrojovka jede po postupu na vlně nováčkovské euforie a nemusí tak jít do utkání zakřiknutá. „Jsou to pořád jen lidi z masa a kostí. Také už v sezoně prohráli, ale samozřejmě vnímáme jejich kvalitu. Ve čtvrtek jsem analyzovali jejich hru, takže klukům předáme všechny možné informace,“ pokračoval Dostálek.

Zbrojovka zažila snový start do sezony, po třech zápasech se sedmi body dokonce vévodila tabulce. Jenže utkání čtvrtého kola v Plzni minulý víkend neodehrála, mistr ligy si totiž kvůli přípravě na klíčovou odvetu posledního předkola Ligy mistrů nechal zápas odložit. „Viděl jsem o víkendu všechna utkání, která jsem chtěl, a litoval toho, že jsme nehráli, protože jsme byli rozjetí a touhle pauzou se nám narušil zápasový rytmus,“ posteskl si brněnský kouč.

Divácký rekord i sedm let čekání na výhru. Přípravy Zbrojovky na Slavii vrcholí

Ten tak se svými asistenty musel vymýšlet náhradní program, jak hráče udržet v ideálním zápřahu. „Uvnitř klubu jsme si v sobotu namodelovali zápas, bylo nás dvacet, tak jsme na hlavním hřišti sehráli dva poločasy po čtyřiceti minutách. Ale kluci v minulém týdnu věděli, že je o víkendu nečeká žádné soutěžní utkání, takže jejich motivace nebyla taková, jakou bychom si představovali. Tlačili jsme na ně, ale viděli jsme, že jejich nastavení nebylo dobré,“ nastínil Dostálek.

Přestože Plzni její odložení víkendového zápasu pomohlo a přes Karabach do skupiny Ligy mistrů postoupila, brněnský lodivod nesdílel nadšení z jejího úspěchu. „Je mi to jedno, že Plzeň postoupila, nám prostě chybí zápas. Vůbec nevíme, kdy se odehraje, budeme pak nejspíš honit nějaký termín na konci podzimu,“ vylíčil.

BRNO NA NOHOU

Po návratu do nejvyšší soutěže a úspěšných úvodních třech kolech Brno opět žije fotbalem. Vstupenky na zápas proti pražské Slavii mizely už víc jak týden před výkopem, ve čtvrtek jich zbývalo posledních pět set. „Hráči atmosféru zápasu vnímají, byli si i nakoupit lístky pro rodiny, těší se na to. My s nimi musíme hlavně psychologicky pracovat, aby se z toho nepodělali. Je to pořád jen ligový zápas, a když ho odpracují na sto procent, tak se nebudou mít za co stydět,“ podotkl Dostálek.

Jednu výhodu však nečekaná zápasová pauza měla, do brněnského kádru se opět zapojili navrátilci po zranění. „Honza Štěrba i Šimon Falta už jsou v plném tréninku. Třeba Šimon bral antibiotika, takže jsme ho museli zapojovat postupně. Ještě uvidíme, jak to bude směrem k víkendu, ale jsme samozřejmě rádi, že se nám těmi návraty do sestavy kádr zkvalitnil, máme z čeho vybírat,“ pochvaloval si stratég.

Startuje nejvyšší futsalová liga. Brněnský Helas má posily ze Sparty a Plzně

HLAVNĚ ODVÁŽNĚ

Pokud Zbrojovka lamentovala nad výpadkem ze zápasového rytmu, její nedělní soupeř řešil opačné problémy. Do předkol evropských pohárů se Slavia zapojila už v červenci, ještě ve čtvrtek hrála veledůležitou odvetu proti polskému Rakówu. „Nemyslím si ale, že by její větší vytížení mělo hrát nějakou roli. Slavia má široký kádr, její hráči jsou rozehraní, trenéři hodně rotují se sestavou. Mají tolik fotbalistů, že je pro ně možná jedině dobře, kolik zápasů hrají,“ zamýšlel se Dostálek.

Na možnou slávistickou únavu či podcenění soupeře se tak Zbrojovka spoléhat nehodlá a sama chce překvapit. „Musí se sejít všechno, abychom neprohráli. Jsou favorit, ale zápas bude začínat za stavu 0:0, a my chceme kluky připravit tak, aby předvedli zodpovědný a odvážný výkon a pobavili lidi. Chystáme trochu změnu v rozestavení, ale byli bychom rádi, kdyby naše schéma směrem do útoku zůstalo zachované, protože funguje. Trochu ale pozměníme obrannou činnost,“ uvedl brněnský kouč.

Ten zároveň může své svěřence motivovat i svým vlastním příběhem, v pražské Slavii strávil šest let, předtím zase ještě v brněnském dresu pamatuje velkolepé bitvy na legendárním stadionu za Lužánkami. „Na nějaké větší vzpomínání zase tolik nejsem, hlavně bych chtěl, aby si hráči v neděli užili atmosféru vyprodaného stadionu, jak jsme to zažívali my v devadesátých letech. Pro kluky je to odměna za práci, kterou odvedli v minulé sezoně, a nyní mají možnost si zahrát proti tak kvalitnímu soupeři,“ uzavřel Dostálek.