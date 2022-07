Jedenadvacetiletý nigerijský fotbalista podle informací Deníku Rovnost podepsal smlouvu na dva roky s opcí. „Perfektně komunikativní kluk, mluví německy a anglicky, absolutně není problém se s ním domluvit na čemkoli, přišel a okamžitě zapadl do kabiny. Už v tréninkách jsme viděli, že má kvalitu a co nám přinést, což ukázal v zápase, brejkové situace jsou šité přímo pro něho a umí s balonem. Myslím si, že nesáhneme vedle,“ sdělil brněnský trenér Richard Dostálek.

OBRAZEM: Líšeň si zastřílela ve výročním utkání proti Pohořelicím, čeká ji Baník

Alli hrál v estonském Kalevu Tallin a poslední dvě a půl sezony v Amstettenu druhou rakouskou ligu. „Dostali jsme na něho tip a nebáli jsme se toho, jsme v přípravném období. Měli jsme možnost vidět ho v iks zápasech druhé rakouské ligy, takže jsme si ho napřed proklepli na videích a tam se nám zalíbil. Výhoda je, že hraje v Evropě, byl dojezdový. Je tady s námi v tréninkovém procesu, myslím, že je o něho velmi dobře postaráno a on nám to vrací tím, jak se chová,“ popsal Dostálek.

Chování nigerijského mladíka ho zaujalo. „Je to úplně jiný typ hráče, než kluci, kteří sem přijdou. Tenhle je pokorný, vnímá všechny situace. Je vidět, že v Nigérii prošel mládežnickou akademií, má dobré návyky,“ řekl Dostálek a vyzdvihl jeho techniku: „To vidíte v tréninku, v přihrávkových drilech a malých průpravných hrách, kde mu stačí jen něco jednoduše říct, nebo se podívá a hned ví, co má dělat. To jsou plusové body pro něj.“

Část druhého poločasu s Allim odehrál Šimon Falta, jehož příchod na roční hostování z Plzně oznámil klub teprve v pátek. „Viděl jsem ho poprvé a je moc šikovný na balonu, rychlostně vybavený hráč. Líbil se mi. Má nízko těžiště, pro obránce nepříjemný,“ vyzdvihl jeho přednosti dvojnásobný český reprezentant.

Falta se má v prvoligovém ročníku stát brněnským tahounem, na roli je připravený. „Než abych někde střídal nebo paběrkoval v Plzni, jsem rád, že zase můžu ukázat, co ve mně je třeba tady. Uvidíme, co bude dál,“ sdělil Falta.

PRŮTAHY AGENTA

Zbrojovka v pondělí odjíždí na soustředění do Rakouska a na palubě autobusu má být také stoper Jan Štěrba. Vedení Zbrojovky a Olomouce se na jeho návratu na jih Moravy dohodlo už před utkáním se Slovanem, Štěrba ovšem nemohl naskočit kvůli průtahům ze strany jeho agenta. „S Honzou jsme mluvili už během dovolené a také v době přípravy, jak se vyvíjí jeho situace,“ nechtěl po zápase víc přiblížit brněnský trenér.

S příchody ovšem Brno nekončí, na cestě jsou ještě další hráči. „Naším přáním je přivést do obrany hráče na pozici stopera, abychom vytvořili konkurenci pro naše kluky a přivedli jsme ligového hráče. A chceme přivést ještě jednoho středového záložníka,“ sdělil Dostálek.

Podle informací Deníku Rovnost má být středním obráncem Filip Čihák z Plzně, na pozici defenzivního záložníka pak klub usiluje o hráče z první rakouské ligy.

S kapitánskou páskou odehrál kompletní utkání proti Slovanu Denis Granečný, jehož zkouška se na rozdíl od Michala Jeřábka nebo Jakuba Yunise změní v trvalé angažmá. „Denis Granečný nás zaujal už v první moment, kdy k nám přišel, takže jsme ho chtěli angažovat. Teď jsme ve fázi vyjednávání a podle mě je otázka dní, než dojde k definitivě, aby u nás podepsal smlouvu a stal se naším hráčem,“ uvedl Dostálek.

FOTO: Brno remizovalo se Slovanem, zářil nigerijský štírek a na cestě je stoper

Výkon jeho svěřenců proti slovenskému mistrovi se mu líbil. „Jsme hrozně moc rádi, že Slovan byl ochotný k nám přijet. Jeho hráči jsou samozřejmě v přípravné fázi úplně někde jinde než my, ladí poslední detaily před kvalifikací na evropské poháry, byla u nich vidět lehkost v nohách. Naši hráči jdou z plného tréninku, nechtěli jsme nikomu v ničem ulevovat. Nakonec zápas byl v režii Slovanu, jsou to hráči, kteří mají kvalitu, a jsou to drazí hráči, ale naši kluci se s tím dobře poprali, až na drobnosti, což byly individuální chyby. Z naší strany zápas vypadal úplně jinak než před týdnem,“ připomněl kouč prohru 2:4 s Podbrezovou.

Glosa: Africký elegán

Když se nigerijský drobek Wale Musa Alli objal po brance do sítě Slovanu Bratislava se spoluhráčem Jakubem Řezníčkem, pousmál jsme se. Subtilní Afričan sahal kapitánovi Zbrojovky jen po hruď…

Jenže tím gólem ukázal, že výška pro něj není žádný hendikep. Nádherně v rychlosti zpracoval dlouhý balon, zbavil se obránce a elegantně zakončil.

Občas dumám nad tím, proč trenéři dokola opakují, že zahraniční hráči přinášejí dovednosti, které čeští fotbalisté nemají. Myslím si, že to neplatí u všech, ovšem Musa Alli má fakt zbraně, které Zbrojovce scházejí.

Už jeho nigerijský předchůdce v Brně Musefiu Ashiru předváděl na hřišti pohledné kousky, Musu Alliho navíc dle kouče zdobí i pokora a správné návyky.

Tak se už těším, co předvede v lize!

Jaroslav Kára, vedoucí sportovní redakce Deníku na jižní Moravě a Vysočině