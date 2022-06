Konec ve Zbrojovce mě mrzí, už jsem ale natěšený na Líšeň, ohlíží se Čermák

Přestupu se dočkal v létě, kdy se stal posilou brněnské Zbrojovky. „Už od zimy jsem doufal, že bych sem mohl jít, ale to mě ještě nepustil trenér Svědík. Když skončila sezona, už jsme tomu nechali volný průběh,“ líčil.

V dorosteneckém věku se v pražské Spartě potkal s nynějším sportovním manažerem Zbrojovky Tomášem Požárem, který na Letné trénoval. „V Josefově osobě přichází levonový hráč do obrany, kterého jsme toužili přivést dlouhodobě. Má dost zkušeností s těžkými zápasy a jsem přesvědčený, že bude schopen nám pomoci,“ komentoval manažer Divíškův příchod.

Josef Divíšek

narozen: 24. září 1990 v Praze

pozice: levý obránce

výška/váha: 181 cm/84 kg

kariéra: AC Sparta Praha B, 1. FK Příbram, FC MAS Táborsko, 1.FC Slovácko

bilance v 1. lize: 201 utkání/2 góly

reprezentace: U17 – 10/1, U18 – 5/0, U19 – 5/0

Jedenatřicetiletý zadák se Zbrojovce upsal na dva roky. „Musím něco předvést, abych mohl hrát v Brně. Na Slovácku jsem nehrál a je pro mě důležité, abych ukázal, že jsem na to měl tam a mám i tady,“ přiblížil motivaci Divíšek.

Přestup do Brna ho lákal, i kdyby nevyšel postup do první ligy. Zbrojovka ovšem druhou nejvyšší soutěž suverénně ovládla. „Postup nehrál roli. Doufal jsem, že půjdu do Brna, ať to dopadne jakkoli,“ sdělil někdejší český mládežnický reprezentant.

S nováčkem soutěže pomýšlí výš než jen na záchranu. „Pořád jsem nedokázal pochopit, proč tak velké město nehraje první ligu. Zbrojovka tam jednoznačně patří, což ukazovala výkony ve druhé lize. I když se mluví o tom, že by se mělo Brno v prvním ročníku hlavně udržet, podle mého by mělo trápit i soupeře nahoře. Doufám, že klubu pomůžu,“ hlesl Divíšek, který v nejvyšší soutěži nastřádal v dresu Příbrami a Slovácka 201 startů a dva góly.

Los první ligy si s ním pohrál a hned v prvním kole Zbrojovka poslední červencový víkend přivítá Slovácko. Divíšek v jeho dresu v uplynulé sezoně naskočil do jedenácti utkání a jen dvakrát v základní sestavě. „Bylo to hodně o konkurenci. Půl roku jsem chyběl kvůli zranění, trenér zkusil Kaliho (Jan Kalabiška – pozn. red.), který hrál do té doby přede mnou, a ten se chytil. Když jsem se pak vrátil, ani jsem nemohl být naštvaný, že tam trenér dal Kaliho, měl neskutečnou formu,“ uznal levonohý obránce.

Přestože pochází z Prahy, na Moravě si zvykl. „Pět let žiju v Uherském Hradišti a nehodlám se stěhovat zpátky do Prahy. Nemám proč, na Moravě jsem šťastný,“ přiznal.

Zatím do Brna dojíždí. „Je to unavující, cesta trvá přes hodinu. Chceme se za nějakou dobu stěhovat, jen počkáme, až přítelkyně dokončí práci v Uherském Hradišti a pak se přestěhujeme,“ podotkl Divíšek.

V sobotu čeká fotbalisty Zbrojovky druhé přípravné utkání, od dvou hodin odpoledne se ve slovenském Červeníku utkají s Podbrezovou.