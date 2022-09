Večer dal první gól, ráno rozvážel jídlo. Branky slavím prací, usmívá se Zikl

Jeho svěřenci se přitom nacházejí v optimálním rozpoložení, vždyť se Slavií utrpěli první porážku v sezoně a ve středu se z ní vykoupili euforickým vítězstvím 2:1 na hřišti Baníku Ostrava. „Se startem jsme všichni spokojení, trenéři i hráči. Doufám, že nám to vydrží co nejdéle a budeme dále bodovat,“ sdělil klubovému webu brněnský obránce Lukáš Endl.

Anglický týden sice nedopřál hráčům velký odpočinek, ovšem určitě jim dodává energii šestá příčka v tabulce. Navíc mají k dobru odložený duel s Viktorií Plzeň. „Času na přípravu je poměrně málo, ve čtvrtek dostali hráči po zásluze volno, aby si vyčistili hlavu po úspěšném zápase v Ostravě. Připravujeme se na soupeře i pomocí videoanalýzy, jak se chová v ofenzivní a defenzivní fázi. Potřebujeme trochu přivyknout na rozestavení soupeře, pokud by nastoupil v tříobráncovém systému, ale nachystaní budeme i na čtyřobráncový i na tři stopery,“ popsal Dostálek.

Hvězdy MMA

Doprovodný program před nedělním utkáním Zbrojovky s Bohemians 1905 začne už ve tři hodiny odpoledne. U vstupu na západní tribunu Adax Invest Areny bude autogramiáda brněnských hvězd ve smíšeném bojovém umění MMA organizace Oktagon. Zájemcům se podepíší Radek Roušal, Marek Bartl, Andrej Kalašnik, Jakub Dohnal a Jan Gottvald. Bude možné v soutěži vyhrát lístky na turnaj Oktagon 35, který hostí 17. září Brno. Další vstupenky na akci lze získat také v poločasové soutěži, kdy se uskuteční show zápasníků.

Po těžkém losu přijíždí do Brna soupeř, který tentokrát nebude favorit. V tabulce jsou klokani hned za Zbrojovkou. „Musíme hráčům vtloukat do hlavy přednosti, které Bohemka má – pracovitost, bojovnost, soubojovost, rychlý přechod do útoku, presinkové situace, ze kterých těžila v předchozích zápasech,“ upozornil brněnský kouč.

Pražané čekají na vítězství už tři kola, ve středu padli doma 1:2 s Českými Budějovicemi. „Je špatné, že jsme doma podruhé za sebou prohráli. Potřebujeme s tím něco dělat. Teď budeme hrát v Brně, které se veze na vlně nováčkovské euforie. Čeká nás bouřlivé prostředí,“ poznamenal kouč Bohemians Jaroslav Veselý, jenž loni na podzim vedl druholigovou Chrudim.

Brněnský trenér udělal v Ostravě čtyři změny na rozdíl od předchozího utkání se Slavií. Přestože vítězství zařídili v závěru střídající Jakub Řezníček a Adam Fousek, také hráči širšího kádru ukázali své schopnosti. „V sestavě máme příjemné starosti. O každém hráči víme, jaký je jeho největší přínos, nikdo samozřejmě není rád, když jde do hry z lavičky. Mužstvo ale pracuje velmi dobře jako kolektiv. Snažíme se hráče držet v určitém napětí, aby všichni vnímali situaci, že nemají nic jistého. Všichni v kádru musejí být nachystaní, když dostanou příležitost, aby odehráli dobrý zápas,“ podotkl Dostálek.

Po nemoci už se zpět k týmu připojil gólman Martin Berkovec, mimo hru jsou pouze rekonvalescenti Oldřich Pragr a Ondřej Pachlopník. K dispozici už trenér Zbrojovky nemá Otu Kohoutka, devatenáctiletý záložník zamířil na hostování do konce sezony do druholigového Prostějova.

Lipták vystřelil olympiádu. Italský trenér byl rád, že už má ode mě pokoj, líčí

Naopak devatenáctiletý stoper Endl prodloužil smlouvu do léta 2025. „V Brně se mi moc líbí a jsem šťastný, že můžu ve Zbrojovce pokračovat dál. Jsem rád za důvěru trenérů i vedení klubu a věřím, že se nám společně bude dařit co nejlépe,“ řekl Endl po podpisu.

Ve Zbrojovce je od čtrnácti let, na jaře roku 2020 se propracoval do kádru prvního mužstva a v této sezoně je jeden ze dvou fotbalistů, kteří na hřišti nescházeli ani minutu. „Lukáš je hráč, který má všechno před sebou. Má nesporné přednosti, ale zároveň ví, že je potřeba na sobě nadále pracovat. Víme to i my a uděláme všechno pro to, aby se dále posouval dopředu. Prodloužení smlouvy je odměnou za to, co dokázal. Teď se dostal do pohody, věří si, ale zároveň si uvědomuje, jak náročná cesta jej ještě čeká,“ sdělil na jeho adresu Dostálek.