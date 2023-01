Od té doby sbírali Jihomoravané v úvodní jarní bitvě jen remízy a prohry, bereme-li v potaz první ligu. Před rokem o patro níž začali výhrou 4:1 nad Prostějovem, soutěž startovala až v březnu.

Připomeňte si posledních pět zápasů, kterými Zbrojovka zahajovala prvoligové jaro.

Luděk Pernica (vpravo)) skóroval v Mladé Boleslavi.Zdroj: Petr Nečas

16. ledna 2021: Mladá Boleslav – Zbrojovka Brno 1:1 (0:1), branky: 60. Matějovský – 39. Pernica

V zimní pauze se vrátil do Brna na hostování z Plzně obránce Luděk Pernica, který v úvodním utkání jara poslal Zbrojovku do vedení po přihrávce Ondřeje Vaňka. „Ondra Vaněk mi to den, dva před zápasem tak trochu předpověděl. Bavili jsme se o tom i s trenérem Maléřem, připomínal mi, že když se Zbrojovka před osmi lety vracela do ligy, taky jsem dal hned první gól sezony. Trochu jsem na to myslel a su za to rád,“ povídal Pernica po utkání. Po hodině hry ovšem srovnal na 1:1 matador Marek Matějovský.

Zbrojovka měla po podzimní části jen devět bodů a po sezoně ze šestnácté pozice mezi osmnácti účastníky sestoupila.

