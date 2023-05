/FOTO/ Tahle remíza bolí. Fotbalisté Zbrojovky drželi až do třetí minuty nastavení nejtěsnější vedení v domácím utkání s Českými Budějovicemi, jenže hosté z poslední šance vytěžili vyrovnání a duel 29. kola FORTUNA:LIGY skončil 1:1.

Fotbalisté Zbrojovky Brno (v červeném) doma remizovali s Českými Budějovicemi 1:1. | Foto: Petr Nečas

Je jasné, že brněnský celek si tak zahraje skupinu o záchranu, ve které se představí šest nejhorších mužstev základní části. Zbrojovka je třináctá o skóre před Teplicemi a bod za Jihočechy. „Ve hře je šest zápasů, osmnáct bodů, nějaká místa zaručují setrvání v soutěži, nějaká baráž a jedno je černý Petr, tam už nic nepomůže. Všichni umějí počítat,“ prohlásil brněnský trenér Martin Hašek.

Přitom jeho svěřenci šli ve 31. minutě zásluhou Michala Ševčíka do vedení. Dvacetiletý záložník na svůj devátý gól v tomto ročníku nejvyšší soutěže čekal deset zápasů od začátku února. A i přes personální těžkosti, které kouč řešil například nasazením uzdraveného Filipa Součka do stoperské dvojice, ho drželi až do konce.

Jenže v 93. minutě nastavení se hosté dostali dlouhým nákopem před šestnáctku Zbrojovky a Marcel Čermák v krkolomné pozici poslal míč za brněnského brankáře Martina Berkovce. „Nemůžeme si dovolit na straně prohrát souboj tak, že se balon odrazí zpátky do šestnáctky. Musí jít prostě ven, jak se říká přes mrtvoly, měli jsme odehrát balon do autu a byl by klid,“ nechápal Souček.

Už v první minutě nastavení měl obrovskou příležitost k vyrovnání střídající Roman Potočný, jenže jeho hlavičku po rohu zblízka vyrazil Berkovec. „Řekl bych, že jsme si nezasloužili gól dostat. Je to prázdná fráze, ale cítím to tak. Když Berky reflexivně vyrazil tu hlavičku, říkal jsem si, že v tom utkání je všechno, co tam má být. Podržel nás gólman, hráči se vydali ze všech sil, obětovali se nad svoje možnosti. Na konci to má být 1:0, všechno z vás spadne, přijde odměna v podobě tří bodů… Takhle je vše spláchnuté, sfouklé, ze zápasu zůstane zklamání,“ litoval brněnský trenér Hašek.

Dvanáctí Jihočeši sice v nejvyšší soutěži venku nezvítězili podeváté za sebou, ale díky Čermákově dloubáku udrželi naději na účast v prostřední nadstavbové skupině o umístění. „Jak se blížil konec zápasu, byl to psychologický moment, soupeř hraje vabank a už to chcete dobránit. Ovšem soupeře jsme mohli potrestat v celé řadě situací, neprokázali jsme však v nich dostatek klidu, odvahy, sebevědomí, kvalitu nebo vše dohromady. V posledních pár minutách jsme minimálně třikrát mohli soupeře dorazit, kdybychom zachovali klid, ale nezachovali a za to jsme byli potom potrestáni. Nevím, zda ten hráč to takhle chtěl, trefil to fantasticky, ale nemluvil bych o gólové šanci. Nechápal jsem, jak míč letí a najednou byl v síti. Nešlo to vzít zpátky,“ mrzelo Haška.

Zbrojovka bude hrát skupinu o záchranu. V nastavení ztratila výhru s Dynamem

Výkon jeho svěřenců po porážce 1:3 v Liberci ho ovšem potěšil. „Byla to správná odpověď na zápas v Liberci, kde jsme to nezvládli a předvedli fakt slabý výkon. Tentokrát to byla skvělá společná práce všech lidi zainteresovaných ve Zbrojovce při našich omezených možnostech, spousta lidí do toho dala moc energie, hlavně hráči na hřišti, ale výstup je málo. Na druhou stranu pořád je to bod a kdoví, zda právě ten bod nebude na konci rozhodující, který jsme potřebovali. Taky se může stát, že nám dva budou chybět, ale není to prohra. Záleží na úhlu pohledu, vnímám to jako dobrou práci celé organizace,“ řekl Hašek.

Zbrojovka Brno - Dynamo České Budějovice 1:1 (1:0)

Branky: 31. Ševčík - 90.+3 Čermák. Rozhodčí: Křepský - Paták, Horák - Starý (video). ŽK: Řezníček - Čmelík, Čoudek, Čermák. Diváci: 4118.

Brno: Berkovec - Nečas, Souček, Tijani, Granečný - Hrabina, Texl - Falta (74. Hladík), Ševčík (90.+1 Fousek), Alli - Řezníček. Trenér: Hašek.

Č. Budějovice: Janáček - Čoudek, Havel, Králik - Čmelík (64. Sluka), Čavoš (64. Zajíc), Hora, Hellebrand (82. Hais), Penner (74. Potočný) - Čermák - Adediran (74. Škoda). Trenér: Nikl.