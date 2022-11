Utkání třináctého kola mezi těmito soupeře se odehraje v sobotu od čtyř hodin odpoledne v pražském Ďolíčku, kde Východočeši našli azyl. Zápas vysílá stanice O2 TV. „Chceme navázat na závěr pohárového utkání, na poctivý výkon a chuť zápas do posledních vteřin otočit,“ přál si brněnský kouč Richard Dostálek.

Gólman Zbrojovky Šiman: Nebudu přivolávat zranění, chci do brány díky výkonům

Jeho svěřenci až v posledních minutách obrátili duel třetího kola MOL Cupu a na hřišti Táborska zvítězili 2:1. V nejvyšší soutěži však předchozí tři duely prohráli a klesli na desátou příčku. „Scházet nám bude Jakub Přichystal, což nás mrzí, je to hráč, který se svou typologií hodí, jeho bojovnost by v takovém utkání mohla platit. Mimo tým je dále Jan Štěrba, u něhož čekáme na finální verdikt,“ sdělil Dostálek.

Pardubice dosud získaly za dvanáct kol jen šest bodů a osm jich ztrácí na Zbrojovku, která má stále utkání s Plzní k dobru. Ovšem naposledy „doma“ porazily Jablonec 1:0.

V minulém kole podlehly 2:5 na hřišti pražské Sparty. „Pardubice hrály v posledních dvou zápasech velmi dobře, z těchto duelů vycházíme, vnímáme jejich silné stránky a v návaznosti na to se pokusíme poskládat účinné varianty do ofenzivy. Důležitá bude také práce celého mužstva směrem do obranné fáze,“ upozornil trenér Dostálek.

Prvoligová bilance celků vyznívá lépe pro Východočechy, kteří oba duely v předloňské sezoně vyhráli shodně 2:1. Na to touží navázat. „Zápas s Brnem je pro nás moc důležitý a nečeká nás nic lehkého. Hrajeme ale doma, a proto chceme duel za každou cenu zvládnout. Víme, v jaké jsme situaci, utkání bude nevyzpytatelné. Musíme si dát pozor na střelecké duo Řezníček – Ševčík, k tomu se herně začíná zvedat Pachlopník a nezapomínáme, že Zbrojovka má také velmi šikovné křídelníky. Sice je před námi ještě hodně zápasů, ale potřebujeme bodovat hned a v sobotu je naší povinností pokusit se vyhrát,“ burcoval na klubovém webu pardubický trenér Radoslav Kováč.

Zbrojovka je v osmifinále poháru, obrat s Táborskem řídil Ševčík

Na Letné vstřelil první gól v pardubickém dresu odchovanec Zbrojovky Dominik Janošek, na brněnské straně budou v sobotu stát bývalí hráči Pardubic Adam Fousek a Jakub Nečas.