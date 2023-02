Po brance Michala Ševčíka z deváté minuty, jenž se poprvé v nejvyšší soutěži trefil hlavou, si Zbrojovka hýčkala vedení a nepouštěla mistrovskou Viktorii do vážnější šance. Přečkala i úvodní tlak po přestávce a pak přišla gólová radost, když krásnou přihrávku Ševčíka uklidil Řezníček do sítě.

Zbrojovka hostí mistrovskou Plzeň. Hráči vidí návod k úspěchu na videu

Jenže po potvrzení ofsajdu už to šlo s domácím celkem dolů. „Srazilo nás, že místo vedení 2:0 přišel gól na 1:1. Branka nám vzala vítr z plachet,“ řekl Dostálek.

Ten na rozdíl od svého asistenta Jozefa Dojčana tušil, že rozhodčí Řezníčkovu branku odvolá. „V ten moment jsem byl na střídačce, koučink měl na starost asistent. Ten se radoval, ale viděl jsem komunikaci rozhodčích a bylo mi jasné, že se řeší ofsajd,“ doplnil Dostálek.

Domácí fotbalisté se nestihli ani pořádně nadechnout a z následného protiútoku přišla vyrovnávací branka Buchy. „Mrzí mě to, dopadlo to nejhůř, jak mohlo. Kdybychom dali gól na 2:0, troufnu si říct, že bychom utkání zvládli vítězně. Nepřišlo mi, že jsme situaci podcenili, přišel centrovaný balon a odrazilo se to k nim,“ litoval brněnský záložník Ševčík, který zaznamenal osmý gól v ligové sezoně.

Po vyrovnání utržilo brněnské sebevědomí ránu a Viktoria se hnala za vítězstvím. „Jsem rád, že Buchy dal gól, předtím měl několik laciných ztrát, ale ukázalo se, jak je důležitý hráč. Dostal se do situace, zakřičel si, kluci mu to pustili. Byl to pro nás klíčový moment. Cítili jsme, že máme ještě dost času, abychom utkání zvládli. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě, hráli jsme dobře,“ těšilo plzeňského kouče Michala Bílka.

KOPIC SE TREFIL IDEÁLNĚ

Vítěznou trefu si připsal záložník Jan Kopic, jenž si po rozehrané standardní situaci pravačkou zpracoval balon a parádní střelou o vzdálenější tyč jej poslal do sítě. „Dá se říct, že jsem to trefil ideálně. Míč se z mého pohledu točil hezky a věřil jsem, že gólman na něj nedosáhne, i když se dobře natahoval,“ liboval si Kopic.

Brněnský celek navíc od 75. minuty dohrával v oslabení, když viděl červenou kartu obránce Josef Divíšek. Nejprve za faul na půlicí čáře obdržel žlutou, ovšem po intervenci videorozhodčího ho sudí Orel vyloučil. „Ještě jsem záznam neviděl, ale Pepa je ten poslední hráč, který by chtěl někomu ze soupeřů ublížit. Nevím, zda to rozhodčí vyhodnotil jako hrubý faul nebo agresivní hru, určitě nešlo o úmysl, spíš nešťastný moment,“ komentoval červenou kartu Dostálek.

V šesté nastavené minutě pojistil plzeňskou výhru do prázdné branky Adam Vlkanova, protože gólman Martin Berkovec vyrazil na rohový kop do hostující šestnáctky. „Musím mužstvo pochválit, jak odpracovalo utkání do defenzivy, jeden vedle druhého si sáhli na dno svých sil. To, že jsme prohráli, je jedna věc, ale myslím, že na výkonu, kterým jsme se prezentovali, můžeme stavět směrem k dalšímu zápasu,“ doplnil Dostálek.

Plzeň bude pod větším tlakem, hráči přijedou napružení, míní Divíšek

Zbrojovka však patrně přišla na delší dobu o záložníka Filipa Součka, který opustil hřiště ve 37. minutě na nosítkách s poraněným kotníkem. „V zápase s Boleslaví jsme Suka nemohli využít, protože byl v trestu za karty a hrozně nám chyběl. V zimní přípravě vypadal velice dobře v zápasech i v tréninku a čekali jsme, až ho postavíme do sestavy. Ukázal, že je pro nás velice důležitý hráč, bohužel to s ním vypadá blbě,“ mrzelo Dostálka.

Brněnský nováček nevyhrál páté kolo za sebou, získal v nich jediný bod a v tabulce zůstal jedenáctý. Plzeňský obhájce mistrovské trofeje naopak na jaře poprvé zvítězil a z druhého místa ztrácí bod na vedoucí Slavii.

Zbrojovka Brno - Viktoria Plzeň 1:3 (1:0)

Branky: 9. Ševčík - 59. Bucha, 69. Kopic, 90.+6 Vlkanova. Rozhodčí: Orel - Caletka, Matoušek - Kocourek (video). ŽK: Ševčík, Šural - Hejda, Ndiaye, Květ. ČK: 75. Divíšek (Brno). Diváci: 5018.

Brno: Berkovec - Hrabina, Šural, Endl, Divíšek - Texl (81. Pachlopník), Souček (37. Hladík) - Matejov (69. Ali), Blecha (69. Granečný), Ševčík (81. Rogožan) - Řezníček. Trenér: Dostálek.

Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka - Bucha, Kalvach (21. Ndiaye) - Kopic (89. Jirka), Květ (62. Vlkanova), Mosquera - Chorý. Trenér: Bílek.