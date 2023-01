Ovšem plán prvoligového nováčka je jasný. „Líbilo by se nám, kdyby záchrana bylo jistá co nejrychleji, ale los trochu předurčuje k trpělivosti. Víme, že v prvních pěti kolech hrajeme proti pěti velmi těžkým soupeřům,“ upozorňuje brněnský trenér Richard Dostálek.

Jeho zdrženlivost se dá chápat, vždyť po Mladé Boleslavi se Zbrojovka utká s Plzní, Slavií, Ostravou a Bohemians. „Byli bychom rádi, aby nám bodový zisk přibýval, ale díváme se především na mužstva pod námi. Co je nad námi, je zajímavé a rádi bychom honili soupeře před námi, ale priorita pro tuhle sezonu je, aby se mužstvo zachránilo,“ doplňuje trenér.

Úspěšný podzim jeho svěřenců pokazily tři listopadové porážky, v nichž Brňané obdrželi od Českých Budějovic, Plzně a Olomouce dohromady deset branek. Pevnější defenziva představuje zásadní úkol pro jaro. „Víme, kde nás tlačí bota, v podzimní části jsme dostávali hodně branek. V zimní přípravě jsme se na to zaměřili, přesto jsme ve třech zápasech obdrželi sedm gólů, takže nás práce směrem do defenzivy čeká i v jarní části sezony,“ přikyvuje Dostálek.

Čísla přípravy

Tipsport liga v prosinci:

Zlín – Zbrojovka 0:2

Trnava – Zbrojovka 1:3

Trenčín – Zbrojovka 1:2

příprava v lednu:

Austria Vídeň – Zbrojovka 3:4

Zbrojovka – Podbrezová 1:2

Slovan Bratislava – Zbrojovka 2:1

nejlepší střelec: Jakub Nečas (4 góly)

nejlepší nahrávači: Jiří Texl a Wale Musa Alli (2 nahrávky)

nejproduktivnější hráč: Jan Hladík (3 góly + 2 nahrávky)

nejvíc minut: Filip Blecha (450)

Zbrojovka často doplácela na hrubé individuální chyby, po nichž protivníci skórovali. „Snažíme se tlačit na hráče, abychom měli lepší organizaci hry. Komunikací si dokážou na hřišti poradit, pomoct, někdy na sebe zvýší hlas, ale mohou tím chybám předejít,“ podotýká Dostálek.

Přestože brněnské vedení vyhlíží možné posílení, získalo v zimě jen dvacetiletého krajního obránce Josefa Koželuha z Plzně na hostování do konce příští sezony s opcí. Jediný odchod představuje přestup útočníka Jakuba Přichystala do Olomouce.

Termín transferů ovšem ještě nevypršel. „Nevylučujeme pohyb dovnitř ani ven. na druhou stranou priorita byla udržet kádr pohromadě. Přivítali bychom minimálně na dvou pozicích větší konkurenci, jedna z nich defenzivnějšího charakteru, druhá ofenzivnějšího. Na druhou stranu zimní přestupní období je specifické, dostupní hráči se tady aktuálně nepohybují. To vidíme na celém ligovém dění, transferů moc není. Ale nespíme a ještě nějaká změna může přijít,“ říká sportovní manažer Zbrojovky Tomáš Požár.

Ještě před začátkem jarní části klub oznámil, že si pojistil kapitána a nejlepšího ligového střelce Jakuba Řezníčka na další dvě sezony. V Brně bude pokračovat minimálně do června 2025. „Mám velkou radost, že jsme se domluvili takhle rychle a mám o budoucnosti jasno. V Brně jsem spokojený, takže to byla od začátku moje priorita. Jedná se o smlouvu na dva roky, i v tom je to lepší, že nemusím za rok znovu něco řešit. Jsem rád, že se do toho majitel Bartoněk takhle pustil a našli jsme společnou řeč,“ libuje si čtyřiatřicetiletý forvard Řezníček.

Zbrojovce se na podzim dařilo hlavně venku, kde získala dvanáct bodů. Doma jich nasbírala pouze osm a ráda by bilanci vylepšila. Je to klíč k záchraně? „Pokud přivezeme body z venku a budou dostačující k postavení v tabulce, tak to nebude klíčově. Ale mrzí nás, že jsme dvakrát vyprodali Srbskou a fanouškům jsme nenabídli ani jednu vstřelenou branku. Uděláme pro to určitě víc než na podzim,“ zmiňuje kouč prohry 0:4 se Slavií i Spartou.