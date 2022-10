Řezníček je spolu se slávistickým útočníkem Stanislavem Teclem na čele prvoligové tabulky kanonýrů. „Je to zápasový hráč. V každém utkání podá maximální výkon, i když je trochu zraněný nebo se mu úplně nedaří, vždy hraje naplno. Stoprocentně pracuje pro mužstvo, vytváří šance a udrží balon. Že je první, mě překvapuje, ale dělá maximum pro výsledek, hraje tak celou kariéru a teď se mu daří,“ popsal bývalý prvoligový trenér Petr Čuhel, jenž Řezníčka vedl v Mladé Boleslavi a Příbrami.

FOTO: Hattrickem k vítězství. Řezníček skolil Pardubice a vévodí kanonýrům

Přednosti čtyřiatřicetiletého forvarda jsou zřejmé. Jde o typického hrotového útočníka, jehož doménou jsou souboje v pokutovém území. „Hraje dobře v šestnáctce a má výbornou reakci, první dva tři roky má takové, že ho málokterý obránce dokáže ubránit. Už svými zkušenostmi odhadne, kam se odrazí balon a najde si ho. Čím je situace složitější, tím líp pro něho. Dřív míval vyloženou šanci a nedal ji, naopak z ničeho, z pološance uměl dát gól. V tomhle je pořád dobrý,“ podotkl Čuhel, jenž trénuje Rosice v Moravskoslezské fotbalové lize.

Už pověstný je Řezníčkův výběr místa, který mu mnohdy ulehčuje jeho úlohu s obránci. „Je to typický útočník, který umí dávat góly, takových je v lize čím dál míň. Vždycky jde už na tréninku poznat, jak se hráč chová v koncovce a on extrémně dobře ví, kam přesně zakončuje, ať je to levá nebo pravá noha. Neřeší to ránou, že zavře oči, ví, zda to dává doleva, nebo doprava. Má skvělý výběr místa ve vápně, což je strašně důležité a jako jeden z mála útočníků umí hrát fantasticky zády k bráně. Přesně ví, kde se pohybuje a situace řeší velmi jednoduše,“ ocenil Zavadil.

Společně nastupovali v Brně už při prvním Řezníčkově angažmá a ve Zbrojovce se potkali i v minulé postupové sezoně, byť Zavadil v ní vinou zranění stihl jen devět utkání. Často jsou spolu v kontaktu. „Probíráme různé věci a hlavně fotbal, máme na něj podobný názor. Jsem rád, že pokračuje v minulé sezoně, ve druhé lize převážně on dotáhl Zbrojovku k cíli. Je prostě hlavní postava a když je potřeba v těžkých momentech zabrat, vždycky zabere. Jsem nadšený, kolik dal gólů a strašně mu přeji, ať mu to dál kope,“ vzkázal Zavadil, který vždy platil za tvůrce hry.

DOSTÁVÁ SERVIS, JAKÝ POTŘEBUJE

Právě souznění se spoluhráči Řezníček jako každý forvard potřebuje. A vedení Zbrojovky na něm kádr postavilo, získalo křídelní hráče, kteří mu dávají přesné balony. „Samozřejmě potřebuje servis a v posledních venkovních zápasech ho má velmi dobrý. Hráči vědí, kam nabíhá a jaký míč potřebuje. Hlavně Ševa je perfektní asistent, který mu zdárně sekunduje a připravuje šance,“ vyzdvihl Zavadil záložníka Michala Ševčíka.

Přestože o jejich souhře protivníci vědí, dokážou se prosadit. Řezníček v sobotu hattrickem sestřelil Pardubice. Naposledy dal z brněnských fotbalistů tři góly v prvoligovém utkání Luděk Zelenka v Drnovicích v roce 2005. „Řezňa je typická devítka, nepotřebuje vedle sebe druhého útočníka. Myslím, že by si překáželi. Potřebuje silná křídla a dobré míče. Vyhovuje mu, že může být mezi dvěma stopery. Má na to sílu a je dobře připravený. Myslím, že každá stoperská dvojice s ním má problém a ještě mít bude, jen musí zůstat zdravý,“ řekl Zavadil, hrající trenér Řepiště v krajském přeboru.

Řezníčkova robustní postava ho odjakživa předurčovala k soubojům, v nichž umí své proporce využít. „Má takovou přírodní sílu a figuru, posilovnu moc nepotřebuje, je prostě zpevněný. Jeho pohyb se mi teď líbí ještě víc než ve druhé lize. Asi ten klučina dělá něco navíc, zapracoval na tom,“ usmál se Zavadil.

Kdysi Řezníčka provázela pověst problémového hráče, ovšem už od prvního angažmá v Brně ukazuje fanouškům jen svou přívětivou tvář. „Co má rodinu, určitě se zklidnil. Pořád je svůj, ale má velkou chuť do fotbalu. Dokáže se připravit na každý zápas a odvede velmi dobrý výkon,“ ocenil Čuhel.

Řezníček před sezonou mluvil o tom, že možná půjde o jeho poslední fotbalový rok. Jenže teď má parádní fazonu. „Je to takový přírodní typ a pokud nebude mít větší zranění, pořád má mužstvu co dát. Vůbec bych nemluvil o tom, že by měl končit nebo že nemá na první ligu,“ upozornil bývalý prvoligový fotbalista Čuhel.