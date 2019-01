S desátým místem po devatenácti odehraných kolech rozhodně nemohou být v Mladé Boleslavi spokojeni. „Hlavním úkolem bude, vyhnout se nějakým starostem o sestup. Čili skončit do desátého místa, mít klid a pak začne úplně nová soutěž. A i tudy vede třeba cesta do Evropy,“ přemýšlel nahlas na středeční schůzce s novináři prezident FK Mladá Boleslav Josef Dufek.

Do jara půjde jeho klub se značně obměněným kádrem. „Musel jsem si to vypsat na papír, protože ten seznam je docela dlouhý,“ začal vyjmenovávat odchozí a příchozí tváře kouč Boleslavi Jozef Weber. V celku už nebudou pokračovat brankář Kamenár, Hůlka, nebo Kateřiňák. Prvně jmenovaný přestoupil do Bohemians Praha, druhý je na cestě do Hradce Králové. Angažmá si momentálně hledají Diviš, Pauschek, Konaté a Valenta.

Nováčky v Boleslavi naopak jsou Hájek, Tataev, Mašek, Stejskal, Ewerton, Tvaroh nebo Fulnek. „Navíc se nám z hostování vrátili Šušnjar a Klíma,“ doplňuje Weber. A dodává: „Dolaďujeme také příchody Tulia a Haška.“ Celý seznam by navíc nemusel být konečný. „Další jména vám neřeknu, ale chtěli bychom ještě posílit na pozici záložníka,“ dodal boleslavský kouč. Ten zkouší v zimní přípravě také celou řadu mladých odchovanců. Do prvního týmu byl například posunut nadějný za pár dní sedmnáctiletý David Pech.

„Tvoříme v podstatě nové mužstvo. Když se podíváte na věk příchozích hráčů, tak je tady veliká perspektiva. V budoucnu bychom se rádi vrátili do první šestky v lize,“ plánuje Dufek. Ten ke změnám v kádru ještě dodal: „Někteří zkušení hráči neodváděli výkony, které bychom od nich vzhledem k podmínkám, jež u nás měli, očekávali. Proto jsme sáhli k omlazení kádru. Od všech nových hráčů jsem během jednání cítil velký zájem o angažmá v Boleslavi.“

Jeho slova potvrzuje i Jakub Fulnek, který přichází z druholigové Jihlavy: „Každý český hráč chce hrát nejvyšší ligu. Proto je to i pro mě ve všech ohledech vyšší meta. Samozřejmě tady je tlak od vedení, ale i ten by nás měl díky tvrdé práci posouvat.“

Právě proti svému bývalému klubu se Fulnek s novými spoluhráči postavil ve středečním zápase. A pro Boleslav nedopadla konfrontace s Jihlavou slavně. Druholigovému soupeři totiž Boleslavané podlehli 0:2. Teď už je čeká přesun na Maltu, kde v rámci finále zimní Tipsport ligy absolvují i soustředění.