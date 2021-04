Televizní záběry, které však sudí neměl k dispozici, protože na zápase nebyl videorozhodčí, přitom ukázaly, že Stefan Mitrovič už vykopával míč za brankovou čárou. Srbský obránce navíc poté zblokoval i dorážku Bernarda Silvy.

Ronaldo dostal za protesty žlutou kartu a po utkání vzteky hodil na zem kapitánskou pásku. "Být kapitánem reprezentace je pro mě čest a jedna z věcí, na kterou jsem nejvíc pyšný," řekl Ronaldo.

Ronaldo's reaction after his last minute goal against Serbia was wrongly disallowed.? He left the pitch before the final whistle. #Ronaldo pic.twitter.com/PNidHxcDOC