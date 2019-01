Ofenzivu vedoucího týmu nejvyšší fotbalové soutěže posílí bahrajnský forvard Júsuf Hilál. Hráč v Edenu podepsal smlouvu do roku 2022, jaro však ještě stráví na hostování v Bohemians.

Příchod čtvrté zimní posily do Slavie avizoval na twitteru ve čtvrtečních večerních hodinách předseda představenstva Jaroslav Tvrdík. V pátek pak příchod na svém webu potvrdil i samotný klub. Již dříve se Pražanům podařilo angažovat záložníky Petra Ševčíka a Lukáše Masopusta, které později doplnil ještě teplický stoper a slávistický odchovanec Alex Král.

„Júsuf nás velmi zaujal svými výkony v podzimní části ligy. Vidíme v něm komplexního útočníka s výbornými dispozicemi. Navíc může udělat ještě velký progres, neboť do nedávna nefungoval v profesionálním prostředí. Teprve v momentě, kdy bude v delším horizontu trénovat náročnějším způsobem, může ukázat, co v něm doopravdy je,“ uvedl pro klubový web sportovní ředitel Jan Nezmar.

Samotný hráč se momentálně připravuje s reprezentací Bahrajnu na mistrovství Asie. Do Čech se vrátí až koncem zimní přípravy, což byl jeden z důvodů, proč se vedení Slavie rozhodlo útočníka ponechat na jaro v jeho dosavadním působišti. „Byla by tak pro něj velmi složitá adaptace v týmu, navíc s konkurencí, která tu je. Pro jeho další vývoj bude jedině dobře, když bude mít možnost pokračovat v tom, co začal v Bohemce, tedy v adaptaci na české prostředí a českou ligu. Získá tam více prostoru, než by měl u nás,“ dodal Nezmar.

Pětadvacetiletý rodák z Manamy působí v české lize od loňského léta, kdy se upsal Bohemians. Během podzimní části naskočil do patnácti zápasů a pětkrát skóroval. Další tři starty zapsal v domácím poháru.