Pořádně zklamaný byl po sobotní porážce 0:2 na Spartě opavský stoper Dominik Simerský. Pětadvacetiletý obránce si dobře uvědomuje, že jeho celek se z Letné vůbec nemusel vracet s prázdnou. „Odehráli jsme dobrý zápas se špatným koncem,“ hlesl.

Opavská defenziva pracovala dobře, letenský favorit se do šancí nedostával. O osudu utkání rozhodla Kangova rána ze třiceti metrů. Jeden z horkých kandidátů na titul nakonec vyhrál 2:0.

Dominiku, vzhledem k průběhu zápasu asi porážka na Spartě hodně bolí, že?

Řekli jsme si, že na Spartě zkusíme hrát náš fotbal. Začátek byl pro nás složitější, přece jenom pro mnohé šlo o první ligový zápas v kariéře. Postupem času jsme se Spartě vyrovnali. Ve druhé půli už nám to nešlo tolik herně, přesto si myslím, že se to dalo v klidu odbránit.



Prohrát na Spartě po takových gólech, které jsme dostali, je pro nás katastrofa a strašná škoda. Musíme to zvládnout v příštím týdnu doma se Zlínem.

Klíčovým mužem pro hru Sparty je rumunský záložník Nicolae Stanciu. Vy jste ho krom jedné standardky snad pětašedesát minut nepustili do hry…

Nehráli jsme na něj osobku, o jeho kvalitách ale víme, stejně tak o Kangovi. Oba zdobí střelba z dálky, nechtěli jsme jim k tomu dávat prostor.

V prvním poločase jsme to splnili úplně do puntíku, přečkali jsme jednu jejich šanci ze strany. S přibývajícími minutami prokazovali svou kvalitu, přitlačili nás na balonu a nám začaly docházet síly. Toho Sparta využila.

Oba góly, které jste inkasovali, byly z kategorie smolných.

Je to prostě smůla. Ve druhé lize jsme takové góly nedostali za celou sezonu a teď hned dva na Spartě. Musíme se z toho poučit. Na Letné ligu neztrácíme, musíme zvládat zápasy s jinými soupeři.

Byla před zápasem cítit v kabině nervozita? Přece jenom hráli jste na Spartě, navíc krom Pavla Zavadila nikdo s nejvyšší soutěží zkušenost nemá.

Nemohu mluvit za ostatní kluky, ale dle prvního poločasu žádná nervozita nebyla. Ve druhém jsme dvakrát inkasovali, ale je to přece Sparta, nejlepší tým u nás. Celkově si myslím, že jsme v Praze ostudu neudělali. Z prvního utkání se je třeba poučit a výkon z prvního poločasu převést do následujícího duelu se Zlínem.



Opava přijela do Prahy s dvanáctým hráčem, kterým byli fanoušci. Téměř patnáct stovek diváků, to je velice slušný počet, že?

Přišlo mi, že jsme hráli skoro doma. Když jsem hrál v prvním poločase přes celé hřiště, slyšel jsem je. Sparťani fandili také dobře, celkově se hrálo v parádní atmosféře. Pokud naši fanoušci budou jezdit takto i na další utkání, bude to skvělé. Už během rozcvičky nám dodali spoustu energie.