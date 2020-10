Kdo už měl problémy před Romanem Berbrem? Podívejte se do přehledu Deníku - vybrali jsme tři kauzy z minulosti.

2017: Lobbing s dotacemi

Miroslav Pelta. Někdejší brankář, podnikatel, politik… Právě on převzal post šéfa českého fotbalu poté, co z křesla odešel Ivan Hašek. To se psal rok 2011. Jablonecký bafuňář vydržel u moci šest let, během nichž pro fotbal získával víc a víc peněz.

Jenže bylo všechno kolem státních dotací "košer"? Policie si to nemyslela, v květnu roku 2017 udělala razii a Pelta skončil ve vazbě. Mimochodem, dle spisu třeba proto, že své milé (náměstkyni na ministerstvu) dohodil pobyt na Seychelách. Na oplátku mohl říkat, kam mají jít peníze.

V kauze je obviněných víc - i sama fotbalová asociace, vlivný boss Miroslav Jansta a jeho kolega z České unie sportu Jan Boháč.

Následky: Fotbal se brzy oklepal, leč první volební valná hromada skončila patem. Nakonec si delegáti zvolili za předsedu Martina Malíka. Tak či tak, faktickým šéfem je Berbr. "Občas spolu bojujeme a ne každá bitva jde vyhrát," přiznal Malík.

2004: Ivánku, kamaráde

Pět namočených klubů, spousta trestů (fotbalových i civilních). Kdo by neznal termín cinklé jaro? Hlavní postavou aféry byl Ivan Horník, který jako šéf Žižkova uplácel rozhodčí, delegáty i soupeře…

Jiří Lábus a Petr Čtvrtníček udělali z policejních odposlechů divadelní show. Ještě větší tragikomedií byly tresty u disciplinární komise (Horník dostal stopku na dva roky). Změnil to až soud, který mu udělil desetiletý zákaz činnosti.

V roce 2012 byl hříšník omilostněn a vrátil se mj. na Žižkov (ve stejné době tam působili i Jindřich Trpišovský či Tomáš Souček). A byl to právě "Ivánek", kdo pomohl druhému jmenovanému k rozletu. Slavia tehdy svého odchovance moc nechtěla…

Zajímavost: Berbrovo jméno se tehdy objevilo v policejních záznamech několikrát. Ivanu Horníkovi, jako delegát svazu, o Plzni řekl: "Chtěli pomoct, ale posadili mě asi dvě stě metrů od vipky, tak na to nemůžu reflektovat takovýhle pí*oviny."

2001: František Chvalovský

Už se na to skoro zapomnělo, ale František Chvalovský byl zatčen na letišti přímo před zraky Pavla Nedvěda či Tomáše Rosického. Reprezentace tehdy v únoru roku 2001 mířila k přáteláku do Makedonie, ale v letadle chyběl šéf národního týmu i celého svazu.

Policie si pro něj přišla kvůli jeho nefotbalovému podnikání - podvodem si měl přijít na 1,5 miliardy korun. Jenže přes vážné okolnosti případu odmítl rezignovat, a tak jej funkce předsedy Českomoravského fotbalového svazu zbavil až výkonný výbor.

Novým předsedou se stal Jan Obst, ale byl spíš loutka - Vlastimila Košťála i čím dál mocnějšího Berbra.

Dohra: Soudy s Chvalovským se vlekly, v roce 2011 byl nakonec odsouzen k desetiletému trestu odnětí svobody. Jenže brzy byl venku - pomohla mu amnestie prezidenta Václava Klause. A co víc - vrátil se mu také zabavený majetek. Dnes je mu 66 let a do fotbalu už nezasahuje.