„Ve hře byla spousta faktorů,“ vysvětloval asistent Jiří Chytrý, jak byli vybráni donominovaní hráči (vedle Krmenčíka ještě slávisté Lukáš Provod a David Hovorka). „Potřebovali jsme, aby nám to zapadlo postově,“ objasnil, proč realizační tým ukázal i na explzeňského útočníka.

Ano, v původním výběru byl jako klasický hrot pouze Patrik Schick, ale v první linii je rovněž a to velmi dobře využitelný mladík ze Sparty Adam Hložek. „Je to tak, tento post mi sedí nejvíc,“ přikývl ostatně včera na svém premiérovém srazu prvního týmu. Tuto dvojici tedy doplnil Krmenčík.

Proč je to vlastně téma k diskusi? Vždyť hromotluk už dlouho patří k základnímu kádru národního výběru. Na druhou stranu, reprezentace naposledy hrála loni v půlce listopadu. Od té doby nic samozřejmě kvůli známému „nepříteli“ z Číny. Krmenčík byl tehdy ještě hráčem Viktorie, v zimě však odešel do Brugg, které za něj vyplatily tučnou sumu.

Vysněná cizina

Stál 169 milionů korun, víc než to se ale řešilo, že jde do vysněné ciziny. V rozhovoru pro Deník řekl: „Už jsem měl dost takové té české nátury. Nechci, aby to znělo namachrovaně, ale cítil jsem, že už jsem toho ve Viktorce dokázal dost. Ani já už neměl týmu moc co dát. Potřeboval jsem novou výzvu.“

Ve zkrácené sezoně sice získal belgický titul, zhubl, dostal se (prý) do nejlepší kondice v životě. Jenže… Fotbal moc nehraje. A jsme u toho, proč nominace budí rozpaky. Než udeřil koronavirus, absolvoval Krmenčík sedm střetnutí, v nichž se do statistik zapsal jednou asistenci. „Česká liga je na nižší úrovni, musí si zvyknout. Ten kluk potřebuje čas na adaptaci,“ řekl na jaře manažer klubu Vincent Mannaert.

Ke změně ale nedošlo ani v novém ročníku Jupiler Pro League. Krmenčík zasáhl do dvou duelů (ze čtyř), celkem strávil na place nicotných 34 minut. O víkendu nehrál. Přesto byl povolán do reprezentace. „Michaela dobře známe a víme, že nám pomůže,“ okomentoval volbu Libor Sionko, manažer národního mužstva.

Navíc je možné, že pro Krmenčíka se hledá nové angažmá. Bruggy by se prý jeho stěhování (za slušné odškodnění) nebránily. Co návrat do Plzně?