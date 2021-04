Jakou máte volební kampaň? Například Fotbalová evoluce v čele s Vladimírem Šmicerem už staví své kandidáty do voleb v okresech a krajích proti lidem spojených s Romanem Berbrem a v případě zvolení svých lidí do čela mají zajištěné hlasy při volbě předsedy FAČR.

Musím říct, že já nemám v okresech či krajích kandidáty ani protikandidáty. Já nabízím své služby fotbalu. A jestliže fotbalové hnutí uzná, že je to správné, tak mě navolí, nebo nenavolí, ale do okresních a krajských voleb nehodlám zasahovat.

Změnilo se něco od vyhlášení vaší kandidatury a mluvil jste s Vladimírem Šmicerem, hlavní tváří Fevoluce?

Zatím ne. Nic se nezměnilo, nic nového není.

Jak vnímáte fakt, že například volby v OFS Trutnov vyhrál Marek Pilný, rozhodčí proslulý kauzou v Příbrami?

Tohle mi neuniklo. Ale volby jsou demokratické, a jestli si ho delegáti zvolí, nebo kohokoliv jiného, tak musí vědět proč. Lidem v okrese, kteří volí, asi vyhovuje, protože v dnešní době nevidím jiný důvod, proč by ho volili. Jsou to demokratické volby a každý okres či kraj, ať si navolí lidi, které chce.

Vám by nevadilo, kdyby například do čela okresu Ústí nad Orlicí a krajského svazu na Pardubicku byl opětovně zvolen Michal Blaschke? Kontroverzní osoba, jež je spojována s Romanem Berbrem.

Pan Blaschke je pro mě kontroverzní osoba. Ale do voleb na okresní a krajské úrovni nezasahuji. Jak jsem řekl, jsou to demokratické volby. Já fotbalu nabízím spojování zvolených lidí, názorů… Volby jsou na lidech, kteří v okresech a krajích žijí. Je na nich, koho si zvolí. Oni si potom musí zodpovědět, kam fotbal na těchto úrovních chtějí vést, pod kým chtějí pracovat a jak by měl fotbal vypadat.

Odbočme k vyhrocenému zápasu Glasgow Rangers vs. Slavia Praha. Jaký na to máte s odstupem času názor?

Je z toho obrovská bublina, která nikomu nepomůže, Slavii, českému národnímu týmu, ani českému fotbalu jako takovému. Jsem zvědav, jak se toho chopí UEFA, protože to bude mít dopady na náš fotbal. Sám očekávám, jak to UEFA vyřeší. To zatím nevíme a nelze předjímat. A chování Ondřeje Kúdely? K tomu se nechci vyjadřovat.