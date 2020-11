„Mně se v Plzni hrálo vždycky dobře, vždyť jsem tady doma,“ usmál se třicetiletý Darida před zápasem s Izraelem, který začíná v neděli od 20.45 a přímý přenos vysílá ČT Sport. V další části článku najdete i vzpomínky na předešlé "plzeňské" duely.

Čím to, že se reprezentaci v Plzni tak daří?

Asi to bylo tím, že vždycky přišlo hodně lidí, jsou tady výborní fanoušci. Proto se nám tady hrálo dobře. Já jsem tady navíc doma, takže se na každý zápas v Plzni moc těším.

Já ještě zůstanu u domácího stadionu. Pomáhá vám nějak, že hrajete ve známém prostředí? Máte to lépe nakoukané?

Samozřejmě, že domácí hřiště v tomhle trošku pomáhá. Hrajete na něm častěji, lépe se orientujete. A konkrétně mně se v Plzni vždycky hrálo velmi dobře.

Teď vás tady čekají poslední dva zápasy Ligy národů, v neděli s Izraelem a pak ve středu Slovensko. Věříte, že je reálná šance se porvat o první místo ve skupině?

Nějaká šance je pořád. Ale my hlavně uděláme všechno pro to, abychom oba zápasy vyhráli a uvidíme, jak to dopadne.

S Izraelem jste před měsícem vyhráli (2:1) v Haifě, vycházeli jste v přípravě z tohoto zápasu?

Myslím, že to může být podobné. My se budeme doma chtít prezentovat aktivní hrou a pokusíme se navázat na první hodinu z Izraele, kde se nám dařilo je dostávat pod tlak. Doufám, že ten zápas zvládneme.

Ale v prvním vzájemném zápase jste měli v závěru i notnou dávku štěstí. Co teď udělat lépe, abyste se toho vyvarovali?

Musíme být pořád aktivní, snažit se je dostat pod tlak a ne čekat, co soupeř udělá.

Zeptám se ještě na Skoty, s nimiž teď na dálku soupeříte o první místo ve skupině a navíc jsou čerstvě vaším soupeřem na Euru.

Mohl by to být pěkný zápas. Já jen doufám, že u toho budou moct být diváci.

A navíc teď Skotové nemusí být tolik koncentrovaní na poslední dva zápasy v Lize národů…

Konkrétně teď na Slovensku jsou oba týmy v podobné pozici, i Slováci postoupili na Euro. My budeme věřit, že se domácí na zápas dobře nachystají a pomůžou nám. (úsměv)

Když hraje repre v Plzni…

Na zrekonstruovaném stadionu ve Štruncových sadech se národní tým poprvé představil v roce 2012, po neuvěřitelných 34 letech. Předtím tady hrál v roce 1978 přípravu celek, který se chystal na zlatou olympiádu v Moskvě 1980, resp. na její kvalifikaci. České béčko s plzeňským gólmanem Josefem Čalounem tehdy porazila béčko „západního“ Německa 2:1, na 23 minut nastoupil i další domácí borec Antonín Dvořák.



To v roce 2012 při vítězství 3:1 nad Maltou v kvalifikaci o MS v Brazílii měli viktoriáni podstatně početnější zastoupení. Trenér Michal Bílek postavil v základní sestavě Limberského, Rajtorala, Jiráčka a ve druhé půli přišli na hřiště ještě Petržela s Daridou. V brance byl plzeňský rodák Petr Čech, jenž v poslední minutě chytil penaltu.



V roce 2014 tady hrál tým, který vedl explzeňský kouč Pavel Vrba kvalifikaci o Euro 2016 proti Islandu (2:1). V základu byli opět Čech s Daridou, po přestávce naskočil Pilař, který už však hrál v německém Freiburgu, a v poslední minutě i viktorián Procházka.



Ve stejné kvalifikaci o rok později vydřeli čeští fotbalisté v Plzni vítězství 2:1 nad Kazachstánem. A v národním týmu opět byli Čech s Daridou i ryzí viktoriáni Procházka, Limberský, Kopic, Kolář a Vaněk.



V roce 2017 se reprezentace do Štruncových sadů vrátila v té chvíli už ve ztracené kvalifikaci o MS v Rusku 2018 pod vedením trenéra Karla Jarolíma, outsidera za San Marina porazili Češi před pouhými pěti a půl tisíci diváky vysoko 5:0. První dvě branky dával Krmenčík, na 3:0 zvyšoval Kopic. A v sestavě nemohl chybět ani Darida.



A byl u toho i loni na podzim, když český tým už pod trenérem Jaroslavem Šilhavým slavil po výhře 2:1 nad Kosovem postup na mistrovství Evropy 2020, který bylo přeloženo až na příští rok. Na hřišti u toho byl i stoper Brabec a útočník Krmenčík, kterého střídal současný viktorián Ondrášek.