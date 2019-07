Ševci jsou po úvodních dvou kolech bez bodu a čekají nejen na vítězství, ale i první vstřelenou branku. „Výkon některých hráčů je pro mě naprostým zklamáním. Celoživotně hledám borce, kteří se z toho nepodělají,“ prohlásil po sobotním duelu známý kouč.

Po dvou zápasech jste na nule. Cítíte frustraci?

Spíš jsem naštvaný. Proti Slavii jsme měli získat minimálně bod a v Olomouci asi taky. Umíme si vytvořit šance, ale hráči je nepromění, což je složité. Pořád je však poznávám. Dneska to bylo ještě pod větším tlakem než doma se Slavií. Už docházím k nějakým závěrům. Tuším, co jde a co ne.

Mají se vás někteří svěřenci bát?

Někteří hráči jsou velmi zajímaví, dobří, ale jiní se mnou od příštího týdne začnou mít problém. Dostávám zpětnou vazbu. Pořád opakuji, že do sedmi nebo osmi kilometrů vylezou všichni, ale až v zóně smrti se opravdu ukazuje, kdo na co má. To nepoznáte v přípravných zápasech ani v trénincích.

Kdo konkrétně se vám nelíbil?

Neřeknu vám jména, to jsem nikdy nedělal. Pravá strana hrála špatně, ale gól jsme třeba dostali z té levé.

Souhlasíte, že máte špatné nástupy do obou poločasů?

Musíte to rozklíčovat. Olomouc měla do sedmnácté minuty drtivou převahu. Bylo to kvůli tomu, že jsme kazili naprosto jednoduché balony. My jsme nebyli schopní vpředu udržet míč. Pomohla nám až občerstvovací pauza na pití, ve které jsem to hráčům důrazně řekl. V závěru poločasu jsme měli řadu možností, kdy jsme mohli dát gól. Druhý poločas byl naprosto stejný. V tenise máte nevynucené ztráty, těch jsme udělali neskutečné množství. Olomouc jsme sami dostávali do tlaku. Z toho jsem hrozně zklamaný. Potěšující třeba je, že Sigma neměla žádnou šanci do mrtva. Dala sice hezký gól, ale pak se hra zase otočila.

Byla Olomouc jiná než v minulé sezoně?

S Příbramí jsme tady hráli lépe než Zlín. Olomouc dříve byla fotbalovější, nyní je více bojovnější. Nasazení soupeře bylo enormní.

Co říkáte na váš výkon?

Nebylo to tak kvalitní jako proti Slavii. Olomouc měla chvílemi velký tlak, ale vzhledem k šancím, které jsme si vytvořili, jsme si klidně mohli odvézt alespoň bod. Zklamaný nejsem jenom z výsledku, ale i výkonu. Chtěl jsem, aby to bylo více herní. Hráčům jsem říkal, že si nemohou dovolit v přechodu do útoku takhle lehce ztrácet balony. To prostě nejde. V tu chvíli dostanete do tlaku úplně kohokoliv. V tomhle jsme zklamali. Olomouc neměla nějaký festival zahozených šancí. My jsme nevyužili ani nejvyloženější šance.

Už jste objevil ve Zlíně nějaké zajímavé zboží jako v Příbrami?

Tady jsou hrozně zajímaví mlaďouncí hráči. To ale souvisí s jednou věcí. Se Slavií i dnes jsme měli věkový průměr 29,13 let. Hlavně kvůli tomu jsem hrozně vytočený a naštvaný. Podělat se mohou dvacetiletí kluci, ale ne tihle frajeři. Vždyť to už nejsou žádní zajíci. Neřeším vůbec věk hráčů, které rozděluji na dobré nebo špatné. Třeba Skácelovi bylo skoro čtyřicet, Zápotočnému osmatřicet, ale jestli se v tomhle věku někdo podělá v Olomouci, je to na zvážení, co chcete dál se svojí kariérou dělat.

Dají se proti Liberci očekávat změny v sestavě?

Nevím. My těch možností moc nemáme. Na lavičce jsou nějací hráči. V Olomouci poprvé nastoupil Azackij, který k nám přišel a chvíli hrál. Přijít by měl mladík Slaměna a Železník, pokud se někdy uzdraví. Ale musím ho pochválit. Je to na dobré cestě. Dělá proto hrozně moc. První fáze končí přestupním termínem desátého září.

Ve druhém poločase jste do hry poslal levonohého stopera. Může pro vás být zajímavé i rozestavení se třemi obránci?

Může. Nevylučuji žádné varianty.