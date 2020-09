Branka slávisty Ondřeje Koláře v závěru zápasu s Příbramí svým způsobem rozdělila fotbalovou veřejnost. Jedna část si rýpla, že sešívaní dělali z rozhodnutého duelu proti slabšímu týmu grotesku, druhá zase přála Kolářovi splnění jeho velkého snu.

„Z mého pohledu jsou gólmani trénovaní na to, aby především chytali. S kopáním penalt nemají velké zkušenosti. Gólmana bych poslal na penaltu maximálně v nějaké nouzové situaci. Něco jako v penaltovém rozstřelu za stavu 8:8, když dojdou hráči,“ tvrdí Uličný.

„Podle mého nemají gólmani ani takovou techniku. I když za poslední dobu se vývoj hodně posunul a hru nohou samozřejmě výrazně vylepšili. Pořád jde ale především o rozehrávku. Střelba je něco jiného,“ míní kouč.

Falešné libero

Do skupiny gólmanů dobře hrajících nohou se řadí bezesporu i Kolář. Především v zápasech české ligy často funguje jako falešné libero a pomáhá stoperům s rozehrávkou. Tak trochu po vzoru Němce Manuela Neuera. I ten si v kariéře pár penalt kopl, i když právě ve zmiňovaných rozstřelech. Naopak během zápasů kopal pokutové kopy v Bundeslize Němec Hans-Jörg Butt. Za kariéru nastřádal 37 proměněných penalt a za Bayern Mnichov dal gól i v Lize mistrů proti Juventusu.

Na Uličného s tím ale nechoďte. „Kdybych ho trénoval já, tak by jich asi tolik neměl. Za mě by nejspíš nekopal,“ směje se. „Když si představím, že mu penaltu brankář chytí a rychle rozehraje… To ne! Dá se to řešit taktickým faulem, nebo něco podobného. Ale já toho nejsem příznivec. V týmu by měl vždycky být spolehlivý střelec, který je za góly placený,“ dodává trenér. „Brankáři mají prostě chytat,“ je rezolutní.

Jánoš: Byl první a má rekord

Není první, jen se zařadil do společnosti velkých jmen, brankářů, kteří dali v české lize gól. Slávista Ondřej Kolář, jenž v sobotu proměnil proti Příbrami pokutový kop, je šestým. Pouze jeden však skóroval ze hry, ne z penalty.



Zdeněk Jánoš - 3 góly: 29. května 1994 se stal prvním střelcem gólmanem. Slavii pomohl trefou k demolici Vítkovic 6:0. Další dva zásahy zapsal za Jablonec, oba proti rodnému Uherskému Hradišti. Nikdo nedal víc gólů.



Petr Kouba - 1 gól: V roce 1995 se sparťan prosadil proti Českým Budějovicím.



Radek Černý - 1 gól: Nynější trenér brankářů ve Slavii (tedy i Kolářův) skóroval za červenobílé v roce 1999 proti Jablonci.



Radek Sňozík - 1 gól: Opora Bohemians se trefila proti Zlínu v roce 2007. Klokani po jeho penaltě vedli 1:0, nešel na ni tedy za rozhodnutého stavu, jeho tým však prohrál.



Zdeněk Zlámal - 1 gól: Jediný muž, jenž se prosadil ze hry, ne z pokutového kopu. V roce 2015 vyrovnal v dresu Bohemians hlavou duel na Dukle, v poslední minutě změnil skóre na konečných 2:2.