Když mu bylo devět, objevil se v žákovském týmu Southamptonu. O tři roky později přišel prohlásil tehdejší trenér, že takový talent, jako je Danny Mountain, se objeví jednou za patnáct let.

To už se ale o jeho dovednostech vědělo daleko za hranicemi jihoanglického města. O tom, že v Southamptonu kope tenhle šikovný kluk se dozvěděli třeba na Stamford Bridge a zatoužili mít takového fotbalistu právě ve svém dresu.

I se svým otcem dal ale na radu trenéra a místo odchodu do Chelsea (či Tottenhamu nebo West Hamu, kde o něj také stáli), zůstal v akademii Southamptonu. Bohužel stihl odehrát už jen pár sezón, pak jeho fotbalový život nekompromisně ukončilo těžké zranění kolene.

Chvíli se zdálo, že se místo nohama bude živit rukama. Učil se tesařem, ale ani tomuto povolání se dnes nevěnuje. Další zásadní milník totiž přišel v Dannyho devatenácti letech. „Chodil jsem tehdy s jednou dívkou. Její agent ji chtěl dostat do porna. Nebyla z toho nadšená, ale detaily ke konkursu v Londýně dostala. A já se k ní přidal,“ vzpomíná po letech.

„Z té sexuální části jsem nebyl vůbec nervózní,“ přiznává otevřeně. „Bál jsem se ale mluvit před kamerou. Nedokázal jsem ovládat svou tvář, jak jsem byl nervózní,“ dodává.

Jdi do toho, řekl otec

„Když jsem to řekl matce, byla v šoku. Myslela si to samé jako většina lidí. Že je to pochybné a sprosté. Ale vážně jsme si o tom promluvili a za pár měsíců si přestala dělat starosti. Uvědomila si, jak jsem šťastný,“ popisuje, jak se s volbou povolání svého syna vyrovnala jeho matka.

A otec? „Je to velké dítě. Když jsem mu o tom pověděl, jen mi řekl, ať jdu do toho.“

V branži nakonec udělal velkou kariéru. Dnes má na kontě stovky filmů a platí za nejlépe placeného herce v celé Velké Británii.

„Jako dítě jsem snil o tom, že se stanu slavným fotbalistou. Bohužel gól za Anglii nikdy nedám, ale to mi v úspěchu nezabránilo. Dnes mám velký dům, jím v restauracích a fotbal hraji o víkendech s takovými celebritami jako je Vinnie Jones nebo Jason Statham,“ říká Danny, který je tatínkem dvou dětí, dcery Silvi a syna Jaxona.