Aktuálně je sportovním ředitelem Vyšehradu. Ne, nejde o kámoše proslulého floutka Laviho z kultovního seriálu i chystaného filmu. Roman Rogoz je mnohem vlivnější, než se na první pohled (Vyšehrad je podprůměrný druholigový tým) může zdát. Může za to jeho minulost i kontakty.

Vzpomenete si na kolosální ostudu z května 2016? Příbram hrála doma se Slavií, díky druhému jménu šlo o všeobecně sledovaný duel. Jenže Slavia byla na druhé koleji, do hlavní role se obsadili rozhodčí - především Marek Pilný s Jiřím Jechem. První jako čtvrtý rozhodčí se motal kolem laviček, druhý (brankový) se dokonce vymočil během utkání k reklamě. Ostuda jako blázen, řešili ji dokonce i média v Brazílii…

Pilný s Jechem byli opilí, jak zákon káže, za což je stihl drsný trest, byli vyloučeni z fotbalu - i když se později vrátili. „Člověk může udělat chybu, ale my chceme dát jasně najevo, že takové chování ve fotbalovém prostředí nechceme,“ okomentoval trest tehdejší předseda asociace Miroslav Pelta.

Jak je to možné? No, v Příbrami šlo o celkem obvyklou záležitost, i když ne v takové míře. Mohl za to Rogoz, tehdejší pravá ruka majitele Jaroslava Starky. Rogoz byl oficiálně vedoucím mužstva, tudíž při utkáních seděl na lavičce, především ale klub především využíval jeho vliv. A - přiznejme - také komunikační schopnosti.

Funkcionář vždy před zápasem zabrousil do kabiny sudích. Pokaždé měl nachystanou lahev své oblíbené whisky. Především mladší arbitři se nenechali přemlouvat, protože věděli, že Rogoz je velmi úzce navázaný na bosse sudích Romana Berbra, kterému říká Taťka. „Zlom vaz, nejlíp soupeři,“ vysílal je vždy na hřiště.

Starka ho vyhodil, moc tlačil na pilu

Šéf Starka nakonec Rogoze vyhodil, potíže kolem něj se - stejně jako předtím v Čeckých Budějovicích - začaly načítat. „Roman občas moc tlačil na pilu,“ glosoval Starka.

Důkaz? Když působil poprvé v Příbrami (případ opilých rozhodčích je z jeho druhé éry), byl obviněn z korupce, hrozily mu dva roky. Případ vytáhl Michal Klesa, tehdy útočník Budějovic, kam se později, možná i paradoxně, Rogoz přesunul. Kauza nakonec vyšuměla. Teď je to však jinak. Rogoz byl zatčen, zdá se, že policie šla v pátek najisto.

Je tu ale i druhý plán. Jeho průšvih se týká také Jozefa Chovance, někdejšího excelentního hráče, jemuž na Spartě říkali Šéf, později kouče národního mužstva a nyní předsedy komise rozhodčích. S Rogozem jsou totiž od dob, kdy Chovanec trénoval Příbram, velmi dobří kamarádi. Ostatně Chovanec je často viděn na zápasech druholigového Vyšehradu, které nejsou - při vší úctě - zrovna zásadními pro českou fotbalovou scénu…

„Jedete na Vyšehrad a říkáte si, že po květnové baráži nebudou mít rozhodčí odvahu vás okatě znova seknout. No, a stane se,“ napsal v říjnu 2019 manažer Jihlavy Jan Staněk na Twitter. „Po zápase odchází spokojeně pan Chovanec za doprovodu pana Rogoze ze stadionu. Mise splněna. Komise rozhodčích jsou tupé ovce,“ dodal nynější sportovní ředitel Dukly, právník, který mimochodem pracoval pro fotbalovou asociaci.

O vztahu Rogoze s Chovancem vyprávěl také Ladislav Vízek, letitý kritik poměrů. Uvidí se, zda nebude mít šéf komise rozhodčích podobné potíže jako jeho kamarád.