Zatímco ještě nedávno neviděli světlo na konci tunelu, teď mají naději. V hledáčku potenciálních kupců se totiž objevil miliardář Daniel Ek.

Zpočátku to spíše vypadalo jako typický aprílový vtípek. Jednoho dne se na Twitteru ozval švédský miliardář Daniel Ek, který je známý jako tvůrce streamové platformy Spotify. A co víc - je také věrným fanouškem klubu ze severního Londýna.

Jenže jeho zájem vyvolal zejména v hudebním průmyslu velkou vlnu nevole.

Z řad umělců zní nespokojenost. Ek prý vůbec nevyplácí spravedlivou částku a doslova šetří, kde to jen jde. „Arsenal by mohl vyplácet Aubameyanga místo jeho současné částky podobně jako umělce na Spotify – tedy devíti haléři za vstřelený gól,“ poznamenal hudební redaktor Thomas Macaulay.

Spory mezi fanoušky a vedením Londýňanů vyvrcholily minulý týden, kdy se v průběhu dvou dnů stihl představit a zase zaniknout projekt nově připravované superligy. A právě Arsenal figuroval ve dvanáctce týmů, které chtěly vystavit konkurenci slavné Lize mistrů.

Reakce příznivců? Okamžité protesty a nadávky na adresu vedení klubu. Kromě superligy došlo také k ostré kritice stávajícího majitele Stana Kroenkeho.

„Kroenke out,“ znělo davem nespokojených fanoušků.

Čtyři miliardy liber nestačí

Americkému podnikateli, kterému mimo jiné patří také hokejový klub Colorado Avalanche či basketbalový celek Denver Nuggets, je vyčítáno, že jeho srdce bije především pro peníze, nikoliv pro fotbal.

Velké napětí rychle uhasil syn kontroverzního podnikatele Josh. „Kdy klub prodáme? Na to nebudu odpovídat, protože o to vůbec nemáme zájem,“ podotkl.

Jenže tlak veřejnosti sílí každým dnem a původní nabídka Eka nabírá obrátky. „Fandím Arsenalu odjakživa, už když jsem byl malé dítě,“ prozradil.

Osmatřicetiletý seveřan zbohatnul na platformě Spotify, která se stala jednoznačným hitem na trhu. Současné jmění Eka? Zhruba 4,7 miliardy liber (140 miliard korun).

To podle expertů znamená velký problém. Taková suma prý nemůže stačit. „Má jen čtyři miliardy. To rozhodně není dost,“ myslí si bývalý záložník klubu Graeme Souness. „Kroenkeovi jsou vychytralí. Nejsou tu, nechodí na zápasy, nestojí kritice čelem. Vrátí se, až se jim to bude hodit a klub prodají za mnohem víc, než koupili,“ dodal s povzdechem.

Ale pozor. Ek půjde do boje se silným triumvirátem. Švédskému podnikateli mají pomoct tři bývalé hvězdy Gunners – Thierry Henry, Dennis Bergkamp a Patrick Vieira. S nimi vysmlouval dohodu, že pokud klub opravdu získá, budou jeho kolegy ve vedení.

A účast legend příznivce nadchla.