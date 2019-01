"Spousta lidí mi s nadsázkou říkala, jestli jsem se nezbláznil. Že jdu do kandidatury v situaci, kdy je bývalý předseda vyšetřován, firma, pro kterou jsem se rozhodl pracovat, je obviněnou právnickou osobou, financování je ve vzduchu s celou řadou otazníků, sportovně se nedaří, nefunguje to," říká Malík, který se musí neustále potýkat s tím, že za každým nepříjemným krokem veřejnost i média vidí jeho místopředsedu Romana Berbra.

Momentálně asi neprožíváte zrovna klidné období…

To ne. Když jsme před sebou měli změnu stanov a já si říkal, že doděláme valnou hromadu a pak bude trochu klidu. Bylo ovšem zjevné, že se budeme muset popasovat s komisí rozhodčích, což bylo velmi třaskavé téma. Nakonec se to povedlo poskládat a já se domníval, že půjde o bod, po kterém bude trochu klidněji, ale přišly zase další věci. Klid na fotbalovou práci jako takovou tedy stále nemáme.

V minulých dnech oznámil svůj konec generální sekretář Rudolf Řepka. Zaskočilo vás to? Bylo to z ničeho nic nebo se to rýsovalo už delší čas?

S Rudou jsme se na toto téma bavili několikrát, ale když přišel s tím, že po delších úvahách se k tomuto kroku opravdu odhodlal, překvapilo mě to. Na druhou stranu upřímně říkám, že jsem se před časem ve své profesní kariéře také setkal s tím, že jsem odcházel z jedné pozice po jedenácti letech u stejného zaměstnavatele a rozumím tomu. I já tehdy cítil příznaky dlouhodobého působení pro jednu organizaci. Máte pocit, že nějaké věci jste měl dělat jinak, na něco více tlačit nebo naopak se do nějakých věcí nepouštět po hlavě. Alespoň já to tak dnes vnímám a možná se s tím potýkal i on sám, ale to je spíše otázka pro něj.

Řepka byl v českém i mezinárodním fotbale velikou osobností. Je to pro svaz citelné oslabení, jako když trenérovi odejde z týmu důležitý hráč?

Nejde o oslabení na poli interního dennodenního fungování. Po mém nástupu do funkce jsme si rozdělili kompetence ohledně asociace jinak. Ruda měl po mém nástupu na starosti celé zahraničí a v kompetenci také celé české fotbalové hnutí. Z hlediska každodenního byznysu to není tak markantní, na druhou stranu si nedokážu představit své první zahraniční cesty bez Rudy Řepky po svém boku. Jeho mezinárodní renomé, zkušenosti a kontakty jsou obrovské. Že na konci roku odejde, se stalo po vzájemné dohodě. Rádi jsme akceptovali jeho vizi, jak by si rozchod představoval, i z toho důvodu, že součástí domluvy je jeho pokračování ve strukturách UEFA coby disciplinárního komisaře a mezinárodního delegáta. To jsou pro mě velmi příjemné věci, protože to zaručuje, že se budeme i nadále vídat a zůstaneme v kontaktu. A jde také o garanci, že Ruda zůstává ve fotbalovém prostředí.

Strahov opouští i další dva lidé, Michal Prokeš a Roman Hrubeš. Jaké byly důvody odchodu Prokeše? Neohrozí to chod mládežnické akademie?

S Michalem jsme se rozcházeli v ekonomických představách ohledně jeho dalšího setrvání a působení na svazu. Rozdílný úhel pohledu byl velmi výrazný. Jeho představa o ohodnocení by odpovídala obdobné pozici v ryze komerční velmi úspěšné zahraniční firmě. Což je úplně někde jinde, než jsou současné možnosti asociace a celého jejího fungování. Nemůžete dělat propastné rozdíly. Pokud vám klíčovou postavu v rámci managementu firmy vyřadí nějaká událost, zranění, choroba či cokoliv jiného, tak vaším úkolem je zajistit chod firmy a příslušného oddělení tak, aby ji to neohrozilo. Naším prvořadým cílem je další pokračování dobře nastavených projektů. Nepřipouštím možnost, že by tady došlo k jakémukoliv ohrožení. Jednal jsem s lidmi ze sportovně-technického oddělení, přišli se svou vizí fungování a budeme s jejich názorem dál pracovat. V krátké době přijdeme s řešením a projekty, které český fotbal posouvají dopředu, budou pokračovat. Řada názorů říká, že jde o politickou čistku se snahou zničit to dobré, co se vybudovalo, ale to musím jednoznačně odmítnout. O nic takového nejde, je to reakce na situaci, jež nastala. Smyslem dalších kroků je zachování toho dobrého, co je rozjeté a dál pokračovat.