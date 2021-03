„Zase se potvrdilo, že Slavia v Evropě není žádný otloukánek, že tvrdá práce celého mužstva přináší ovoce. Vždyť za poslední rok a půl odešlo hned několik velmi kvalitních hráčů, kteří se následně prosadili v zahraničních klubech. O to je současný úspěch Pražanů větší,“ říká bývalý hráč Slovácka, Zlína nebo pražské Sparty.

Co říkáte na výkon a postup Slavie? Je to pro vás velké překvapení?

Na zápas jsem se samozřejmě díval, jako žádný jiný fotbalový nadšenec jsem si jej nemohl nechat ujít. Slavia si postup zasloužila, což je strašně důležité říct. Nebyla to náhoda, ale vynikající vizitka nejen pro hráče a realizační tým, ale pro celý klub.

Někteří další hráči mohou ze Slavia taky brzy odejít a přestoupit do většího klubu. Kdo vás nejvíce zaujal?

Podle mě to je týmový výsledek, ne jenom práce jednotlivců. Třeba v minulosti Slavia neměla nějakého velkého střelce, ale v pohárech to vždycky urvala poctivou hrou směrem dopředu. Pokaždé nějaké góly dala. (úsměv) Navíc je pozitivní, že tak kvalitnímu mančaftu, jakým Leicester bezesporu je, dovolila ze dvou utkání pouze jednu šanci, což je vynikající vizitka nejen obranné čtyřky, ale celé defenzivy. Slavia opravdu dokáže být nebezpečná, mám z toho opravdu dobrý pocit.

Co říkáte na výkon Leicesteru? Nečekal jste od třetího týmu anglické ligy víc?

Je to jedno s druhým. Hlavně bych ale vyzdvihl kvalitní výkon Slavie. Samozřejmě si dokážu představit, že Leicester první zápas v Edenu podcenil, ale v odvetě si určitě byl vědomý síly soupeře. Už i v Anglii vědí, že Slavia není nějaký nazdárek, takže nepředpokládám, že by to v odvetě podcenil. V celkové konfrontaci ale vyzněla Slavia lépe, což je hrozně důležité.

Má na to, aby došla ještě dál?

V osmifinále Evropské ligy už nejsou žádné slabé mančafty, byť třeba Molde nebo Young Boys Bern nemají až takový zvuk jako třeba Manchester United, Tottenham, Arsenal nebo AC Milán. Já bych Slavii přál hratelnějšího a méně atraktivnějšího soupeře, přes kterého by mohla postoupit do čtvrtfinále. Zajímavá by byla třeba konfrontace právě s Young Boys Bern, protože se Švýcary máme podobný koeficient. Slavia podle má na to, aby zopakovala úspěch ze sezony 1995/1996, kdy postoupila do semifinále Poháru UEFA. Už teď jde ale o obrovský úspěch pro celý český fotbal.

Slavia v neděli přejede do Uherského Hradiště, kde vyzve rozjeté Slovácko. Jaký očekáváte zápas?

Oba týmy mají trenéry podobného ražení. Vidím, že Slovácko jde trošku podobným směrem jako Slavia. Bude to zajímavá konfrontace. Jenom obrovská škoda, že u toho nemohou být žádní diváci. Pro Slovácko by to byl obrovský svátek. Fanoušci by na stadionu vytvořili vynikající atmosféru, zápas si užili. Takto to všichni budou sledovat jenom v televizi.

Může Slavia na Moravě narazit?

Odpověď leží hlavně v hlavách Slavie. Pro její hráče nebude jednoduché přehodit výhybku. Ve čtvrtek večer hrála s Leicesterem o postup do osmifinále Evropské ligy a za tři dny přijede na Slovácko, kde bude v roli favorita. Může se stát, že to sešívaní podcení. Na druhé straně Slavia už poztrácela body v Příbrami a v Teplicích. Vnímají, že náskok před Spartou není až tak velký, proto si nemyslím, že nedělní utkání podcení. Navíc v Hradišti bude lepší terén než byl v Příbrami a v Teplicích. Právě trávník ve výsledcích sehrál velkou roli. Teď bude hřiště připravené, proto očekávám zajímavé utkání. Oba mančafty jsou kvalitní, v pohodě. Může to být výborný zápas.

Slovácko dál vítězí, drží se na třetím místě. Věříte, že pozici udrží a v příští sezoně si zahraje evropský pohár?

Šance je obrovská, ale do konce sezony pořád zbývá strašně moc kol. Vloni po podzimu jsme se taky bavili i pohárech a nakonec to dopadlo. Slovácko dál musí jít zápas od zápasu a poctivými výkony sbírat body. Kdyby letos hrálo ligu šestnáct mužstev, zbývalo by do konce deset kol, to by se mohli poháry řešit, ale teď jsou pořád ještě hodně daleko. Spousta mančaftů je namočených, bojuje o sestup, zbytek zase myslí na poháry. Až do konce bude o co hrát, liga je vyrovnaná.