/ROZHOVOR/ Kvůli bolavému kotníku nedohrál podzimní část FORTUNA:LIGY, kterou fotbalisté Baníku Ostrava zakončili na fantastickém třetím místě. Sedmadvacetiletý stoper Martin Šindelář už ale bolavý kotník doléčuje, těší se na jaro a boj o Evropu.

Baníkovský Martin Šindelář v bílém na snímku v popředí s Tomášem Smolou z SFC Opava | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Teď se nám daří nad rámec, výsledkově to bylo super,“ řekl zkušený bek, který až do zranění v 17. kole v Příbrami nechyběl na hřišti ani minutu.



Sezonu jste nedohrál kvůli zranění, už je vše v pořádku?

No úplně stoprocentní to ještě není, trošku to zlobí, ale už půjdu normálně do tréninku a věřím, že v přípravě to bude všechno v pohodě. To znamená, že budu moci jít do všeho naplno.

Třítýdenní pauza vám tedy osobně přišla vhod?

Bylo dobře, že byla a já nemusel vynechat více utkání a mohl nohu léčit. Nešlo to během těch čtrnácti dní, tří týdnů volna pořádně vyzkoušet, ty změny pohybu. Vše vždy ukáže až trénink, herní praxe. Doufám, že budu připraven už teď.

Co se vám vlastně stalo?

Soupeř mi skočil na kotník, naštěstí vazy i kosti zůstaly v pořádku. Měl jsem tam krevní výpotek. Kolem šlach byla ještě krev. Celkem pomalu se to vstřebávalo.

Stačil jste si během rekordně krátké přestávky odpočinout?

Abych řekl pravdu, tak úplně nestačil. Ale odpočíval jsem, co to šlo. V těch chvílích to bylo příjemné. První týden, kdy jsme měli volno, byla žena v práci, tak jsme ani nikam vypadnout nemohli. Další týden jsme využili k návštěvě rodiny, no a teď už jsem tady.

V kabině jste byl na čtvrtečním úvodním srazu vůbec jako první. To všude takhle chodíte s předstihem?

Už jsem takhle zvyklý, vždycky raději přijdu dřív. Navíc teď, kdy ještě doléčuji tu nohu.

Od 8. ledna budete hrát Tipsport ligu v Orlové. Pomůže vám to?

Všichni se těšíme na soutěž, ale je jasné, že v přípravě se musejí nějaká ta utkání odehrát. Je hlavně fajn, že to máme tady kousek, nemusíme nikam daleko jezdit. Pořád si ale myslím, že to bude jiné, než jako před ligovým zápasem, do těch přípravných totiž půjdeme z plné zátěže.

Když se ohlédnete za podzimem, třetí místo je parádní, ne?

Jasně. Byl jsem ale rád i za minulou sezonu, i když jsme to zachránili až v posledním kole. Hrával jsem, zvládlo se to, teď se nám daří nad rámec. Akorát mě mrzí to zranění v závěru podzimu. Ale jinak výsledkově to bylo super.

Fanoušci Baníku vás přijali, co vy na to?

Nevím, jak mě berou. Snažím se odvádět maximum pro tým. Pokud jsou fanoušci spokojeni, je to pro mě bonus. Těší mě to.