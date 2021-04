Jenže před utkáním rezonovala kolem mančaftu kouče Jaroslava Šilhavého, který v sobotu perfektně zahrál proti favorizované Belgii, úplně jiná témata. Tedy především jedno. Kardinální otázka zněla: Poletí do Cardiffu také obránce Ondřej Kúdela?

Odpověď, kterou vedení národního mužstva prakticky celý den tajilo, je ano. „Jsme rádi, že došlo k dohodě mezi Slavií a asociací a je tady s námi,“ prohlásil Šilhavý.

Kúdela ani nepřijel na letiště se spoluhráči. Vše bylo v nejvyšším stupni utajení. Spekulace, že odjel, se objevily na sociálních sítích, ale prostý fakt nikdo „neprovařil“.

Proč šlo o tak kruciální téma, které zastínilo například fakt, že se do kádru po přestávce s Belgií vrací legionáři působící v Německu, například kapitán Vladimír Darida či útočník číslo jedna Patrik Schick?

Obavy z výslechu bez právníků?

Zaprvé Kúdela je nejlepším českým stoperem. To je neoddiskutovatelné. Perfektně hraje v národním výběru i ve Slavii. Jenže právě v sešívaném dresu si nedávno v mači v Glasgow s místními Rangers neodpustil slovní útok na soupeře Glena Kamaru, Fina tmavé pleti. Soupeř poté oznámil, že ho český reprezentant urazil rasisticky, prý mu řekl, že je „zasr… opice“. Kúdela to odmítá, přiznává, že Kamaru sice urazil, ale pouze slovy „zasr… chlapík“.

Ze situace je především na ostrovech slušný skandál.

Obráncův zaměstnavatel si nepřál, aby Kúdela do Walesu letěl, poněvadž je možné, že by ho tam čekal výslech na policii. A Slavia by byla ráda, aby u toho byli její právníci. Proto oznámila, že stopera stáhne z reprezentace po duelu s Belgií (v něm byl výtečný).

Nestalo se. Do hry se totiž vložili nejvyšší manažeři.

„Jednání bylo na vedení reprezentace, na asociaci, na panu Malíkovi a panu Tvrdíkovi,“ prozradil Šilhavý.