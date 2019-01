/ROZHOVOR/ Chybí fotbalové Spartě duše? Generální ředitel klubu František Čupr s odpovědí neváhal: „Určitě.“ Muž, jenž tým majitele Daniela Křetínského posílil v říjnu, chce trápícímu se celku pomoci ke znovuzrození. I proto se zasadil o zapojení mládeže do mezinárodního projektu The Duke of Edinburgh's International Award (DofE). „Chceme vychovávat nejen hráče, ale i charakterově silné lidi,“ řekl Deníku.

Sparta za poslední měsíce zjistila, že s internacionalizací kádru lepších výsledků nedosahuje. Změní klub filozofii?

Primárně jde o rozhodnutí majitele, nicméně můj názor zní – ano. Bylo by lepší mít ve Spartě víc českých hráčů, ideálně charakterově silných lídrů, kteří by ji vedli.

Budete se se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým snažit naplnit plán už v zimě? Zapadaly by do něj propíraný odchod Stanciua, a naopak příchod Dočkala.

Máme vyhlédnuto několik českých kluků, za jejichž příchody bych byl rád, ale konkrétní nebudu. Díváme se i do zahraničí, ovšem když už by měl někdo takový do Sparty namířeno, musel by kvalitou zbytek české ligy výrazně převyšovat.

Co tedy od Sparty během zimní přestávky očekávat?

Změny. Neprozradím, jestli půjde o redukci, nebo se kádr rozšíří, ale něco se stane.

Dostanou víc příležitostí i talentovaní mladíci? Vzpomenu-li na Christiana Frýdka či Jiřího Kulhánka… Oba se na Letné jen mihli.

Pokud kluci mentálně zesílí, bude pro ně přechod z juniorské kategorie jednodušší. To, co zmiňujete, vnímáme. Na odchovancích hodláme tým vystavět, ačkoli jde u Sparty v posledních letech o slabší místo. Přitom si vezměte například Patrika Schicka, ten naším klubem prošel a je z něj top fotbalista. Chceme vychovat další jemu podobné. Víme, že mluvíme o věci, která nefunguje stoprocentně, máme ale snahu na ní pracovat.

Jak je to s propojováním prvního týmu a mládeže?

Komunikace probíhá, mladíci na tréninky áčka chodí, na druhou stranu: v poslední době se z obou jednotek staly dva separátní světy. Strahov a Letná. Potřebujeme, aby se symbióza mezi oběma celky obnovila a aby se na výběru hráčů i přípravě spolupracovalo.

Strahovská akademie Sparty je nicméně vyhlášená.

Ano, patří mezi deset nejlepších v Evropě. Pořád je co zlepšovat, víme, že úplně nejlepší nejsme. (usmívá se) Vzorem nám je třeba Salcburk, do něhož po změně majitele přišly nové impulzy i peníze. Co je však hlavní: v klubu dlouhodobě sázejí na podobné hodnoty jako my a funguje jim to.

Pomůže Spartě ke zlepšení i program DofE?

Ano, prohloubí vše, o co se klub v otázce mládeže snaží. Nestačí, že mladý člověk přijde a odtrénuje jednotku nebo odehraje zápas. Sparta také klade důraz na vzdělání a charaktery hráčů. Prozatím se zapojí ročník U15, v budoucnu přibudou i další.

Co konkrétně projekt přinese fotbalistům?

Lépe si uvědomí životní hodnoty. Mohou být úspěšní a dokázat něco ve fotbale, my ovšem chceme, aby působili pozitivně i na společnost. Pokud budeme mít známého hráče, který se angažuje v dobrovolnické činnosti a v pomoci dalším lidem, půjde o silnou přidanou hodnotu.

A jak z něj mohou profitovat mimo sportovní sféru?

Mluvili jsme s různými lidmi, kteří už program absolvovali. Spousta z nich díky němu v životě dosáhla, čeho chtěla, mimo jiné se třeba dostali na zahraniční univerzity. Taková myšlenka v České republice chyběla. Jde o víc než jen o dosažení pozice v áčku Sparty.

DofE na Letné? Po vzoru Citizens

„Program DofE nabízí Manchester City hráčům své akademie hned v několika odvětvích. Samozřejmě ve fotbale, dále se hráči učí v rámci rozvoje talentu první pomoc a v dobrovolnictví koučují mladší kluky. Na expedice do přírody pak chodí jako kterýkoli jiný účastník, tedy se stanem, sami si i vaří,“ říká Andrea Bittnerová z DofE Česká republika. „Program člověka všestranně rozvíjí, zkusí si totiž i to, co dříve nezažil. Zvýší si sebevědomí, odolnost, může si pomoci i v kariéře. Komunitně, tedy třeba skrze nadace, nabízejí program také Tottenham Hotspur nebo Everton,“ dodává.