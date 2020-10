Doufá, že teď nastanou změny, které prospějí českému fotbalu. „Kdyby Berbr odešel ze všech postů, určitě by to FAČR i fotbalu v celé České republice moc pomohlo. Morava se vždy chtěla domluvit, ale Roman Berbr měl jen vidinu, jak rozcupovat moravskou komoru,“ řekl Němec Deníku Rovnost.

Pokud se potvrdí Berbrovo obvinění, má o dalších krocích jasno. „Myslím, že by se mělo stát to stejné jako v případě Pelty. Když ho dali do vazby, vzdal se všech funkcí v České unii sportu i ve fotbale. Samozřejmě ctím presumpci neviny, ale pokud bude Berbr obviněný, měl by být hrdina, ke všemu se přiznat a taky se vzdát všech funkcí. Dále je to otázka vyšetřování,” prohlásil Němec.

Věří, že k zatýkání vlivných fotbalových osob se postaví čelem rovněž představitelé asociace. „Berbr je místopředseda FAČR za Čechy, takže se s tím musejí vypořádat Čechy a lidé v jeho okolí, tedy předseda Martin Malík a sekretář Jan Pauly. Mělo by se jim už rozsvítit v hlavách, stejně jako některým příznivcům Romana Berbra na Moravě. Když předseda kandidoval, vykládal nám, jak se umí od Romana Berbra odstřihnout, a nikdy to neudělal,“ podotkl bohunický předseda.