V Palavanu se sešel na vesnické poměry neskutečný tým. Vystřídali se tu bývalí výborní prvoligoví hráči jako Kafka, Šmíd, Šustr, Schindler, Gibala, Michal, Vlasák, Baštař nebo třeba Brazilec Flávio Ferreira. „Na koho jsem si ukázal, toho mi majitel přivedl. Pan Pešák měl rád fotbal i Bavory. Těšilo ho, že na zápasy chodilo víc lidí než měla celá obec. Měli jsme silný tým, třeba v I.B třídě jsme za celou sezonu neprohráli a měli skóre 107: 15,“ vzpomíná Milan Valachovič, který v roce 2004 vystřídal hrajícího kouče Romana Kukletu a v klubu vydržel až do památného vítězství v krajském přeboru.

CHYBĚLA MLÁDEŽ

Zatímco podobné projekty vesnických klubů ztroskotaly na nedostatku financí, Bavory doplatily na to, že neměly mládež, nutnou k postupu do divize. „V obci, která má pár stovek obyvatel, to bylo nemožné. Je to škoda, protože bychom na divizi měli,“ tvrdí Valachovič, jenž nyní vede druholigovou Líšeň.

Majitel klubu Jaroslav Pešák prohlásil, že když nemůže hrát divizi v Bavorech, tak ani nikde jinde. A z fotbalu odešel. „Myslím, že v tom hrály roli i jiné věci. Pan Pešák chtěl vybudovat přímo u stadionu hotel, z jehož provozu by se fotbal financoval. Někteří lidé z obce si mysleli, že na tom chce vydělat. To ho možná taky odradilo,“ dodává Róbert Kafka, jenž se zapsal do historie klubu i tím, že zachránil protihráči život. „V zápase s Podivínem šel jeden kluk blbě do souboje, po němž zůstal bezvládně ležet a úplně zmodral. Všichni koukali, co se děje. Já zrovna dělal profi licenci trenéra, kde nás učili, jak v takových případech postupovat. Vytáhl jsem mu zapadlý jazyk. Naštěstí nezkousl zuby, to bych asi musel použít rohový praporek a vyrazit mu je,“ dodává k záchranářské akci bývalý kanonýr Drnovic a Zbrojovky.