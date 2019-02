Béčko MSK Břeclav vykročilo do nového roku vítězstvím

Hodonín – Lepší vstup do odvetných kol druhé ligy si stolní tenistky MSK Břeclav B ani nemohly přát. Na stolech vedoucího celku soutěže Hodonína C vyhrály po velkém boji 6:4 a posílily tak naději na únik z nebezpečného pásma sestupu. Je to jejich čtvrtá výhra v soutěži.

V Hodoníně chyběla Břeclavským nemocná Denisa Pyskatá, ale její místo v mladém hráčském kolektivu zaujala čtyřka extraligového áčka Kristýna Mikulcová. Jí po boku stály Svatava Janků a Magdaléna Šubíková. Také Hodonín nastoupil oslabený, což dávalo béčku Břeclavi šanci na dobrý výsledek. Mikulcová s Janků spolu hrály čtyřhru poprvé, těžko se jedna druhé přizpůsobovaly, a ani individuálně se jim hra moc nedařila. Výsledkem byla prohra 1:3 na sety. Naštěstí jejich zaváhání nahradily zdařilé čtyřhry. Mikulcová porazila L. Novotnou 3:1, Janků začala hladkou třísetovou výhrou nad Tušlovou, pak prohrála 2:3 s Lucii Novotnou, aby následně stejným poměrem setů porazila její starší sestru Janu. Šubíková se na vítězném výsledku 6:4 pro MSK podílela těsnou, ale důležitou, výhrou 3:2 nad Tušlovou.

