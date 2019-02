Jedenáctka roku (dle pořadí bodů)

• Pálka Tomáš, Moravan Lednice

• Fibingr David, MSK Břeclav

• Singer Michael, SK Rakvice 1932

• Martečík Martin, Slavoj Podivín

• Darmovzal Petr, Sokol Tvrdonice

• Michna David, SK Krumvíř

• Petrla Milan, Sokol Lanžhot

• Bíza Michal, Brumovice

• Osička Břetislav, TJ V. Bílovice

• Mrkvica Jaroslav, Sokol Křepice

• Bzduch Aleš, Sokol Přibice

• Cenu Fair play získal rozhodčí Roman Sovka z Popic.

„Začal jsem s fotbalem v šesti letech v Zaječí za místní Sokol. Jako žák a dorostenec jsem si postupně prošel všemi posty a před lety jsme ‘vykopali‘ v Zaječí okresní přebor,“ vzpomíná Tomáš Pálka.



„Pak si mě stáhla Lednice, kde se hrála 1. A třída, což pro mě tehdy dvacetiletého byla ta pravá fotbalová škola. Dá se říct, že jsem tam fotbalově vyrostl. Pozdější nabídku z Lanžhota, kde se hrál kraj, jsem nemohl odmítnout. Teď zase hraju v útoku za Moravan Lednice. Všemu hodně pomohli trenéři, na které rád vzpomínám ale mezi moje nejlepší trenéry patří taťka – co mi řekne tak se snažím použít ve hře a ono to nějakým podivným způsobem vychází. Rád bych předal mladým, to co jsem se ve fotbale naučil a taky bych to třeba ještě okořenil postupem s Lednicí do kraje,“ uzavřel s úsměvem Pálka.



Anketu Fotbalista roku Okresní fotbalový svaz v Břeclavi pořádal již po třinácté. Všechny ročníky se vyhlašovaly v Boleradicích a vždy u toho byl místopředseda OFS Břeclav Miroslav Strouhal. „Je to jen anketa pro potěšení a pro zábavu a samotné vyhlašování výsledků se za ta léta stalo společenskou událostí. Myslím ale, že všichni ti, kteří vystoupali na jeviště boleradického divadla, měli radost z toho, že si jich někdo všiml, že si to nenechal pro sebe. Je to ocenění hráčů, trenérů, rozhodčích i těch nejmenších kluků a dorostenců ale především je to pocta všem co dokáží obětovat stovky hodin ze svého volna,“ zhodnotil anketu Strouhal.



Na jevišti se v sobotu představilo celkem 37 osobností okresního fotbalu a jedenáctka roku 2018. Tato společnost vznikla na základě návrhů od funkcionářů oddílů, od starostů obcí i od fanoušků fotbalu.