Některé fotbalové týmy z nižších soutěží sehrály o víkendu první přípravná utkání po pauze způsobené pandemií koronaviru. Jiné na svoji zápasovou premiéru teprve čekají. Hráči divizního celku MSK Břeclav už však mají za sebou hned tři duely.

Před týdnem prohráli v Novém Městě na Moravě s Vrchovinou 2:4, stejným poměrem včera podlehli B-týmu druholigové Líšně. Mezitím stihli ve středu další utkání ve Velkých Pavlovicích, kde vyhráli 3:2.

„V Pavlovicích jsme dali šanci hráčům širšího kádru. A abych řekl pravdu, tak jsme byli z přístupu některých hráčů trochu zklamaní. Sice jsme vedli 3:0, ale pak přišlo uspokojení a zbytečné chyby,“ uvedl trenér Michael Benko.

Včera přijel do Břeclavi těžší soupeř, který přivezl i několik hráčů z druholigového kádru brněnské Líšně. „To mužstvo nemělo moc společného s týmem z krajského přeboru. Nastoupili například Fila nebo výborný Senegalec Fall, to byli vyloženě rozdíloví hráči. Celkově to bylo kvalitní utkání, kterému by možná víc slušela remíza. Jenže to bychom museli proměňovat naše šance. Místo toho jsme za stavu 2:2 po protiútoku inkasovali z penalty a pak ještě po další chybě dostali čtvrtý gól.,“ povzdechl si Benko.

Společně s kolegou Milanem Hoffmannem své svěřence moc nešetří. Už ve středu od 18 hodin je čeká další domácí duel se Znojmem, na sobotu je naplánován zápas s brněnskou Slatinou.