Nový trenérský tandem přišel z Líšně, kde působil u mládeže. Nyní jej čeká v Břeclavi obtížný úkol – pokusit se o záchranu v divizi.

Pohled na podzimní tabulku Divize D není pro nové lodivody právě povzbudivý. Tým MSK je poslední s pouhými dvěma body na svém kontě. „Bude to těžké a my nejsme kouzelníci. Na druhou stranu musím říct, že jsem zatím příjemně překvapený. Podmínky k tréninku máme výborné, všechno zatím funguje. Vlastně moc nechápu, jak je možné, že to mohlo na podzim skončit tak špatně,“ říká Milan Hoffmann, který je veden jako hlavní trenér.

Zkušenějším z nové dvojice je však asistent Michael Benko, jenž vidí situaci podobně. „Zázemí v klubu je na divizi nadstandardní. Potěšil nás i přístup hráčů, kteří na tréninku opravdu dřeli. Na podzim jsme tady nebyli, takže nemůžeme hodnotit, i když nějaké informace máme. Možná se projevil, že je kádr hodně mladý a chyběly mu zkušenosti. Snad se to částečně podařilo vyřešit některými zimními příchody,“ doufá Benko, jenž už působil v dospělém fotbale například v Rájci-Jestřebí nebo v Havlíčkově Brodě.

To jeho parťák je v podobné funkci nováčkem. „Pracoval jsem u mládeže, naposledy jsem vedl tým Líšně do 16 let. Nabídka z Břeclavi mě oslovila, bude to moje první trenérská zkušenost s chlapským fotbalem. A já se chtěl ve své kariéře někam posunout,“ vysvětluje, proč reflektoval na nabídku klubu, jehož vyhlídky pro jarní část sezony nejsou právě růžové.

Rozdělení funkcí na papíře prý není rozhodující. „Vedení klubu oslovilo Milana, který je hlavním trenérem. My si na to ale mezi sebou nijak nehrajeme. Práci si rovnoměrně rozdělujeme, což se týká i tréninkových jednotek nebo třeba proslovů v kabině,“ ujišťuje Benko, že spolupráce nového trenérského dua funguje bez potíží.