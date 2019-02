Břeclav – Břeclav hostila rezervu Slovácka bez posil z áčka. Koho neunudila první půle třetiligového fotbalu, mohl být s druhou pětačtyřiceti­minutovkou spokojený. Na vedoucí gól hostujícího Nestorovskiho po hodině hry dokázali domácí brzy odpovědět trefou Kleibera. To Břeclavany nastartovalo, měli mnoho šancí zápas zvrátit ve svůj prospěch, ale vítězství jim tentokrát nebylo přáno. Zápas, ve kterém už oběma mužstvům o nic nešlo, tak skončil remízou 1:1.

V předposledním domácím utkání MSK v této sezoně v první půli nic světoborného k vidění nebylo. Fotbalu nenahrával ani mokrý trávník, který před zápasem promáčela průtrž mračen.

V domácí sestavě nastaly dvě změny. Nehrál Dobšíček a svou třetiligovou premiéru si jako podhrotový hráč odbyl Daniel Netopilík. Místo Mariottiho pak nastoupil na křídle Carvalho.

„Některé změny byly vynucené zdravím, jiné stagnací výkonnosti. A Netopilík z devatenáctky dostal šanci, aby si vyzkoušel dospělý fotbal. Z dorosteneckého fotbalu do toho mužského je obrovský skok. Ale pracujeme s mládeží a kdy jindy jim dát takovou šanci, než právě v takovémto zápase," položil řečnickou otázku břeclavský trenér Milan Valachovič.

Jako dobrý tah se ukázalo i nasazení ofenzivního Brazilce Carvalha do základní sestavy. Ve spolupráci s aktivním Kleiberem si vytvořili několik dobrých šancí, které ale gólem neskončily. V 18. minutě běžel osmnáctiletý Brazilec sám na gólmana, ač byl faulovaný, stihl přihrát Kleiberovi. Jeho slabou střelu ale brankář hostí chytil. O dvě minuty později si oba Břeclavané situaci zopakovali, jen v opačném gardu. Tentokrát místo zakončení zvolil po dlouhém sprintu Kleiber nahrávku na Carvalha, který už byl ale z úhlu.

„Soupeř byl rozhodně k poražení, už v prvním poločase jsme zazdili takové tisíciprocentní šance, že to už nebylo možné. To zápas ovlivnilo, kdybychom je dali, mohli jsme jít do kabin s vedením třeba i 3:0. Když je ovšem nedáme, nemůžeme uspět," měl jasno domácí stratég.

Slovácko si kromě čtyř rohových kopů vypracovalo jen jedinou šanci, kdy se za obranu řítil Bartoš, ale Prokop jeho šanci včasným vyběhnutím zmařil. Po nezáživné první půli se tak odcházelo do kabin za bezbrankového sta­vu.

Zajímavost přišla o poločasové pauze, kdy měl možnost díky držení výherního bulletinu kopat penalty na náhradního brankáře Jaroslav Navrátil, bývalý hráč MSK, který v zimě přestoupil do Holandska. Ukázal, že nezapomněl nic ze svého umění a dva ze tří pokutových kopů i bez kopaček proměnil.

Po obrátce už diváci zažili mnohem více vzruchu. Ta tam byla oboustranná vyčkávací taktika a hrana brejky. Hlavně Slovácko přidalo a začalo se více tlačit před Prokopa. Netrvalo dlouho, než Bartoš o pár centimetrů oklamal ofsajdovou past MSK běžel s Nestorovskim sám proti jedinému obránci. Makedonský útočník hostí si pak přihrávku zastavil a z otočky napálil míč přesně k tyči.

Břeclav ale mohla prakticky okamžitě srovnat. Na levé straně zůstal volný Levčík, ale jeho jemný lob sice přeletěl brankáře, skončil však těsně vedle tyče. V 73. minutě se už domácí dočkali. Konečně se prosadil Radim Kleiber, ke kterému se odrazil míč na malém vápně a poprvé překonal gólmana Chvojku.

„Paradoxně nás inkasovaná branka nakopla, doma jsme nechtěli prohrát. Brzy jsme vyrovnali a dostávali se postupem času k dalším šancím. Bylo jich mraky. Jenže v zakončení jsme byli nepřesní," litoval Valachovič.

A měl pravdu. MSK mohl i vyhrát. To by ale gólman Chvojka nesměl zlikvidovat trestný kop Simandla i vleže následné dorážky jeho spoluhráčů. I přes obrovský závěrečný tlak už se Břeclavané do sítě netrefili a týmy se rozešly s dělbou bodů.

„V závěru jsme ten zápas rozhodně měli otočit, ale museli bychom být v zakončení mnohem aktivnější důraznější. Při trestňáku Simandla jsme ten balon měli doslova dokopat do branky i s brankářem," dodal Valachovič.

MSK Břeclav – 1. FC Slovácko „B" 1:1 (0:0)

Branky: 73. Kleiber – 65. Nestorovski

ŽK: Krejčí – Svízela, Mikulica

Diváků: 142

Střely na branku: 12:9 (v poločase 3:3)

Rohy: 7:6 (2:4)

Sestavy:

Břeclav: Prokop – Levčík, Dostálek, Krejčí, Šenk – Kotol (62. Mariotti), Simandl (K), Kleiber (84. Pospiš), Netopilík (46. Bezděk), Carvalho – Sasín

Slovácko „B": Chvojka – Mikulica, Křivánek, Bartoš, Lukáš (84. Ondica), Prajza, Nestorovski, Svízela (80. Jeleček), Kolínek (K), Fujerik, Břečka