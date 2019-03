Hodonín, Břeclav – Fotbalisté MSK Břeclav prohráli v generálce na jarní část divize s třetiligovým Hodonínem 2:6. Šest inkasovaných branek vypadá na první pohled hrozivě, ovšem konečný výsledek je k břeclavským fotbalistům trochu krutý a zcela neodpovídá dění na hřišti.

Fotbalisté MSK Břeclav (ve žlutomodrém) prohráli v generálce na jarní část divize s třetiligovým Hodonínem 2:6. | Foto: Jaroslav Kicl

Dosavadní průběh zimní přípravy MSK byl uspokojivý, výsledek z generálky je malou kaňkou. „Snažím se to brát spíš pozitivně. Byla to pro nás taková facka a zápas nám ukázal, co musíme v soutěžních zápasech zlepšit. Přitom herně to z naší strany vůbec nebylo špatné. Předváděli jsme pěkný fotbal, měli jsme celkem dost šancí, dařily se nám protiútoky. Problém byl ovšem v bránění standardních situací, z nichž jsme inkasovali čtyři branky. To rozhodlo celý zápas. Zkoušeli jsme trochu něco nového, ale neosvědčilo se to, takže se zřejmě vrátíme k tomu, jak jsme standardky bránili na podzim,“ vystihl hlavní problém břeclavského týmu v sobotní generálce trenér David Pazdera.