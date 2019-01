Břeclav - Ztratili další tři body, ale především tři hráče základní sestavy. Fotbalisté MSK Břeclav budou chtít na sobotní domácí utkání s lídrem divizní tabulky Uherským Brodem, které prohráli 0:3, co nejrychleji zapomenout. „Černou" sobotu v Břeclavi načal svým zraněním v šestnácté minutě po osobním souboji s útočníkem hostí Michalcem Wallisch. O třináct minut později hru opustil kapitán Simandl, který špatně došlápl a vyvrtnul si kotník. Necelou čtvrthodinu před koncem skončilo utkání rovněž kvůli problémům s kotníkem i pro Smejkala.

Břeclav – Uherský Brod 0:3 (0:2). | Foto: David Korda

Klub tak bude mít tři kola před koncem problém postavit základní jedenáctku. „Jsou to pro nás klíčoví hráči. Smejkal by se snad měl dát dohromady brzy, ale s Wallischem a především Simandlem to nevidím vůbec dobře. Jsou to pro nás klíčoví hráči a ve zbytku soutěže budeme mít problém složit mužstvo,“ přiznal trenér břeclavského týmu Bohumil Smrček.

Výsledná prohra s Uherským Brodem byla pro domácí i vzhledem k okolnostem přijatelná. „Měli jsme strach, aby zápas neskončil ostudou. Máme jen torzo týmu a v závěru jsme hráli i s třemi dorostenci. Smejkala v závěru musel nahradit Ulehla, který ještě není vyléčený a v pátek teprve poprvé trénoval. Výsledný stav je ještě milosrdný,“ uvedl břeclavský lodivod.

DVACET MINUT BEZ BRANEK

Břeclavští přitom zvládli vstup do utkání, když v úvodních dvaceti minutách udrželi s jasným favoritem bezbrankový stav, i když museli skousnout ztrátu Smejkala. Ve 22. minutě si ovšem obrana domácího týmu při rohovém kopu nepohlídala ve vápně Vrágu, jenž uklidil centrovaný míč hlavou za Kunického záda. Ve 29. minutě se v tichosti mimo hru odehrál moment, který může ovlivnit závěr sezony v podání břeclavského celku víc než pátá prohra v řadě. Kapitán a tvůrce hry Simandl špatně došlápl a možná pro něj skončila sezona. „S Pavlem to nevidím vůbec dobře. Měl velký výron kotníku, okamžitě mu to nateklo,“ žehral po duelu trenér Smrček.

Hostům se ještě v první půli povedlo navýšit vedení, když se po zmatcích v obraně prosadil přesnou střelou z voleje Michalec. Po změně stran pojistil vítězství favorita přesnou pozemní střelou k tyči Holík. Uherský Brod slavil pátou výhru v řadě, fotbalisté Břeclavi naopak popáté v řadě prohráli. Smrčkovi svěřenci přesto nadále drží pátou pozici divizní tabulky. V příštím kole si zahrají na hřišti Žďáru nad Sázavou.

Břeclav – Uherský Brod 0:3 (0:2)

Branky: 22. Vrága, 35. Michalec, 63. Holík

ŽK: 2:0

Diváci: 70

MSK: Kunický – Hloch, Svoboda, Smejkal (78. Ulehla), Wallisch (16. Kristoň), Presl, Netopilík, Simandl (K) (29. Herman), Fiala, Hakala, Musil

VÁCLAV PETRŮ