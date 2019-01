BŘECLAV, LIPOVÁ - Fotbalisté Břeclavi si po neúspěchu v Mutěnicích chtějí spravit chuť na předposlední Lipové.

Nad Břeclavany ale před tímto zápasem stojí jeden strašák. Nad svým dnešním soupeřem ještě nikdy nezvítězila, ba co více, nedokázala vytěžit ani bod.

„Chceme je konečně porazit, snad to motivuje i hráče. Navíc v Lipové se přes léto hodně obměnil kádr. Zápas s Mutěnicemi jsme již hodili za hlavu. Už jsme se soustředili jen na utkání s Lipovou,“ řekl odhodlaně břeclavský trenér Radek Rabušic.

Hostující trenér Petr Mrázek však svoji kůži nechce prodat lacino. „Je jasné, že Břeclav má lepší kádr. Ale v naší situaci potřebujeme vyhrát i v Břeclavi. Snad se nám to díky naší bojovností povede. V kabině cítim odhodlání,“ nevzdává se před bojem trenér Lipové.

Kouč Rabušic s výkonem svého týmu v posledním zápase rozhodně nebyl spokojen. Proto svým svěřencům naordinuje ofenzivnější taktiku. „Oproti zápasu v Mutěnicích trochu změníme rozestavění. Chceme být v útoku více nebezpeční,“ odhalil recept, který by měl platit na soupeře domácí lodivod.

Utkání by tedy mohlo být soubojem břeclavské útočné síly s pevnou defenzivou hostů z Lipové. S tím hostující trenér počítá.

„Budeme hrát především ze zabezpečené obrany a na brejky. Věřím, že alespoň jednu branku se nám podaří vstřelit a snad to bude na nějaké body stačit,“ poznamenal kouč Mrázek.

Na cestě k úspěchu musí ale překonat překážku v podobě zranění dvou hráčů základní sestavy, Hrubého a Hufa, což při úzkém kádru Lipové může představovat problém. Naproti tomu Rabušicovi bude scházet pouze defenzivní záložník Šlancar, který hrál i v nešťastném zápase v Mutěnicích.

Jestli se Břeclavanům podaří proti svému soupeři poprvé bodovat se ukáže po skonční dnešního zápasu, který začíná ve 14:00 hodin na Lesním stadionu v Poštorné.