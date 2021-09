Břeclavané si v letošním soutěžním ročníku zatím vedou nad očekávání, což potvrdili i v domácím duelu s Polnou. Ten byl v podstatě rozhodnutý už do poločasu, kdy MSK vedl tříbrankovým rozdílem. Svěřenci trenéra Malára mají na svém kontě po sedmi zápasech třináct bodů a solidních patnáct vstřelených branek. V příštím kole se představí v sobotu od půl čtvrté na hřišti Bystřice nad Pernštejnem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.