Delegáti jej do čela světového malého fotbalu zvolili na právě skončeném mistrovství Evropy ve slovenských Košicích. „V mém volebním období bych rád dokončil implementaci novinek na mezinárodních šampionátech Světové federace malého fotbalu, které by měly být vidět již v roce 2023, kdy budou mistrovství světa hostit Spojené arabské emiráty. Do roku 2025 bych potom rád otevřel nový produkt světové federace, klubovou Ligu mistrů v malém fotbale, na které pracujeme společně se Spojenými arabskými emiráty, ve kterých by se tento šampionát měl každoročně konat,“ předeslal Juda.

V současnosti má malý fotbal zastoupení ve 144 zemích světa. „V letošním roce změníme i organizační strukturu federace, a to převedením televizních, marketingových a obchodních práv na nově vznikající společnost, která bude mít na starosti přípravu veškerých šampionátů světové federace a podpisy smluv s partnery těchto akcí. V neposlední řadě se chci zaměřit i na posílení hodnoty národních svazů malého fotbalu vůči veřejným institucím a rozvoji malého fotbalu do dalších zemí,“ doplnil osmatřicetiletý Juda.