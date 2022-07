„Byla tam prakticky celá Bundesliga, ale jen dva, tři týmy to mohly zaplatit,“ řekl hrdý táta Zbyhněv Hložek.

Dům s předzahrádkou

Jisté je, že Adam a tým kolem něj zvolili Bundesligu. Konkrétně Bayer Leverkusen. V úterý odlet, ve středu start přípravy. Pak Hložka čeká soustředění v Rakousku a poté stěhování s přítelkyní do nového.

Bydlet bude česká hvězdička v Düsseldorfu, kde žije také Patrik Schick. „Jde o žádanou lokalitu, pěkné město u Rýna se spoustou parků. Jediné, co Adam žádal, je dům s předzahrádkou. Mají totiž s přítelkyní malého pejska,“ prozradil Edvard Peč, který pracuje pro agenturu Pavla Pasky a zařizuje kromě bydlení třeba i Hložkovo pojištění.

Peč Deníku také prozradil, proč se ze všech těch lákavých nabídek nakonec rozhodli pro Leverkusen. „Věříme, že Adam je typologicky stavěný na Bundesligu a prosadí se v ní, stejně jako se v ní prosadil Patrik. A samozřejmě je lepší, když má v klubu svého parťáka,“ nastínil Edvard Peč.

„Pan Paska má s Leverkusenem nadstandardní vazby a dlouhodobě s ním spolupracuje. Jedná se o korektní, velký a dobře zajištěný klub,“ dodal.

Střílet góly s Schickem

O Hložkově přestupu se mluvilo hodně dlouho. „Na spadnutí“ byl už asi dva roky. „Řekl bych, že teď je ten správný čas. A jsem rád, že jdu zrovna do Leverkusenu. V Bundeslize padá hodně gólů, věřím, že mi to sedne,“ říká sám Adam, který chtěl bydlet poblíž Schicka. I proto Düsseldorf.

„Těším se, věřím, že i díky tomu bude adaptace rychlejší. Doufám, že my v prvních dnech pomůže a pak třeba budeme góly střílet spolu,“ přál by si Adam Hložek.

Otázkou zatím zůstává, jaké místo v sestavě mu švýcarský manažer Gerardo Seoane najde. Ve Spartě Hložek začínal na pravé záloze, odkud se přesunul vlevo a později putoval na hrot.

„Kdyby to bylo na mně, mám rád, když hraju na podhrotu. Myslím si ale, že moje pozice je i z levé strany. To by mi taky nevadilo,“ zamyslel se Hložek.

OBRAZEM: Hložek před odletem do Leverkusenu navštívil děti v Olomouci

Kritiku neřeš, radil prý Schick

S velkou výzvou přichází také velká zodpovědnost a tlak. Vypořádat se s ním nebude nic jednoduchého.

„Zažívám to odmalička. Když jsme přijeli někam na turnaj, něco se ode mě očekávalo. To platilo i ve Spartě. A myslím, že je to tak i teď, když jdu do Leverkusenu,“ říká Adam Hložek.

Na kritiku je prý připraven. „Samozřejmě, že když se někdy nezadaří, je těžké číst pak ty komentáře. Musím se s tím vyrovnat,“ narážel rodák z Ivančic třeba na nedávné diskuze kolem jeho formy.

Spousta fanoušků i odborníků komentovala Hložkovy nedávné výkony a spekulovala o tom, že „tachometr“ sparťanského Ferrari je přetočený. Že pouhé čtyři dny volna po předešlé sezoně zkrátka byly málo a na Adama toho v posledních duelech na jaře bylo zkrátka už moc.

„Kritika, žes byl unavený? To vůbec neřeš, hejtovalo tě dvě stě lidí, tady tě bude hejtovat dva tisíce lidí. Na mě pískalo sedmdesát tisíc lidí, byl jsem vyhlášen nejhorší posilou AS Řím,“ říkal prý Hložkovi sám Patrik Schick.

V Leverkusenu ale evidentně o tomto potenciálním problému dobře vědí. Hložkovi naordinovali hned tři týdny povinné dovolené.

„Stačilo by mi čtrnáct dní, ale dali mi povinně tři týdny. Už na tom jde vidět, jak profesionální přístup mají,“ uznal Adam Hložek.

Z dokumentu byl dojatý

V červenci dvacetileté ofenzivní eso je aktuálně hvězdou více než sto minut dlouhého filmu na oficiálním YouTube kanále pražské Sparty. Název mluví sám za sebe – Adam Hložek. Předurčen k úspěchu.

„Viděl jsem to hned, jak to vyšlo, jsem nadšený. Byly tam chvilky, kdy jsem z toho byl i já dojatý. Rodičům asi i ukáply slzy,“ pousmál se Hložek.

A co na to Adamův tatínek? „Pořád tomu, co se děje, tak nějak nemůžu uvěřit. Je to mazec. Myslím, že i Adamovi to dojde, až uvidí stadion v Leverkusenu a úplně jiný svět,“ zamyslel se Zbyhněv Hložek.

„On se na tu výzvu těší, aby zase ukázal, že to zvládne a posunul se o ten poslední krok. Je samozřejmě blbé to říkat, ale všichni někde vzadu v hlavě tu Premier League, ten Arsenal, máme,“ uzavřel otec.

Zdroj: Youtube