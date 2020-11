Celkové prvenství? Měl jsem velké štěstí, hlásí krajský vítěz TIP ligy

To, co se jiným nepoštěstí několik let, zvládl ve svém druhém soutěžním ročníku. Tipér Stanislav Bárta z Blanenska nasbíral v podzimní části soutěže TIP liga 116 bodů a stal se nejlepším soutěžícím na jižní Moravě. Kromě sudu piva značky Gambrinus a dresu české fotbalové reprezentace si zajistil i poukaz na vysílání televize přes internet Lepší.TV v hodnotě dva a půl tisíce korun a nabitou sázenku od Fortuny za pět tisíc korun. „V prvním ročníku jsem nic nevyhrál, tak jsem to teď vzal se vším všudy,“ směje se tipér Bárta.

Nejlepší tipér z jižní Moravy je expert spíš na domácí fotbalové soutěže (v červených dresech Blansko z druhé ligy) než na zahraniční ligy. | Foto: FK Blansko